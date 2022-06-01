В Кремле заявили об отсутствии доверия к обещаниям Киева не использовать РСЗО для ударов по России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США.

По словам представителя Кремля, у России нет кредита доверия к обещаниям Киева. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались, передаёт РИА Новости.

«Но, к сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, – подчеркнул Песков. – Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить с войной в Донбассе, сдержано не было».

Представитель Кремля при этом напомнил, что Минские договоренности Киевом также не были выполнены.

«Они канули в лету по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к нынешнему киевскому режиму у нас нет», – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Размышляя о том, может ли Украина может применять это оружие для ударов по России, Песков заявил, что соответствующие ведомства системно оценивают все риски и применяют необходимые меры.

«Российские ведомства и Минобороны, а также пограничники видят и оценивают все риски, они принимают соответствующие меры», – резюмировал представитель Кремля, призвав журналистов не говорить о самых плохих сценариях.

Как ранее сообщал «Эксперт», правительство Швейцарии отказалось предоставлять Копенгагену разрешение на передачу Украине 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос ещё несколько дней назад.

Причиной отказа стал нейтралитет Швейцарии и законодательство страны. Поясняется, что Копенгаген, закупая швейцарскую бронетехнику, обязался не предоставлять её третьей стороне без разрешения Берна. В апреле аналогичное решение было принято по запросу Германии о передаче Киеву боеприпасов швейцарского производства для зенитных самоходных установок «Гепард».