В Совфеде рассказали, когда на освобождённых территориях Украины пройдут референдумы о присоединении к России

Член верхней палаты российского парламента от Крыма Сергей Цеков рассказал, когда могут пройти референдумы о присоединении к РФ Херсонской области, Запорожья и Донбасса. По его мнению, это можно ожидать уже до конца текущего года, передаёт РИА Новости.

Как отметил сенатор, если жители освобождённых территорий примут решение о вхождении в Россию, то наша страна включит их в свой состав. При этом такой исход референдумов Цеков считает более чем реалистичным.

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с нами. Мы знаем, что это изначально русские территории», – подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, Цеков уверен, что с референдумами затягивать не станут. По его мнению, этот процесс будет «довольно быстрым, в течение года». Также сенатор намекнул на размах референдумов, предположив, что «всё может произойти в гораздо больших размерах».

Как ранее сообщал «Эксперт», по мнению заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, уже в самое ближайшее время этот региона станет полноценным субъектом Российской Федерации.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а именно область, в составе России, – подчеркнул чиновник. – Вопрос времени действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины».

Он также отметил, что по его оценкам, за вхождение в состав России проголосуют 60-70% жителей области.

Напомним, 21 февраля текущего года Владимир Путин сообщил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик о помощи президент объявил о начале спецоперации на Украине.