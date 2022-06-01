Вице-мэр Ефимов: Типовую документацию применяют в 78% госзакупок в Москве

В Москве типовая документация используется в 78% государственных закупок. До конца 2022 года эту цифру планируется увеличить до 80%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок – утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 400 комплектов типовой конкурсной документации», ̶ подчеркнул заместитель мэра.

Стандартная документация помогает заказчикам не тратить время на самостоятельное составление технических заданий, а также делает закупки более прозрачными. Типовые формы помогают экономить около 10% бюджетных средств.

«С начала 2022 года утверждены 35 комплектов типовой документации, из которых примерно по 30% приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, сфере имущества и транспорта, 20% – на закупки для общегородских потребностей, 17% – закупки в здравоохранении и около трех процентов – в области информатизации», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Не менее 25 комплектов типовой документации планируется утвердить до конца 2022 года, таким образом объем стандартизированных закупок увеличится до 80%.