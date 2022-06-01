Власти Швейцарии запретили Дании передавать Киеву 20 бронемашин Piranha III

Правительство Швейцарии отказалось предоставлять Копенгагену разрешение на передачу Украине 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Об этом со ссылкой на источники сообщила телерадиовещательная компания SRF, передает «Интерфакс».

«Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад», — приводит агентство сообщение телерадиокомпании.

Причиной отказа SECO назвал нейтралитет Швейцарии и законодательство страны. Поясняется, что Копенгаген, закупая швейцарскую бронетехнику, обязался не предоставлять ее третьей стороне без разрешения Берна. В апреле аналогичное решение было принято по запросу Германии о передаче Киеву боеприпасов швейцарского производства для зенитных самоходных установок «Гепард».

SRF уточняет, что пока неясно, намерена ли Швейцария в дальнейшем придерживаться такой политики. Отмечается, что швейцарские политики высказывают по этому вопросу разные мнения.

Ранее «Эксперт» писал, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев рассказал о сроках завершения специальной военной операции России на Украине. По словам Патрушева, спецоперация продлится до тех пор, пока нацизм на Украине не будет полностью искоренен; в противном случае он «поднимет голову уже через несколько лет». Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.