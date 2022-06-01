ВВП России в апреле сократился на 3% в годовом исчислении

Минэкономразвития сообщило, что спад ВВП России в апреле 2022 года составил 3% в годовом исчислении.

«В апреле на фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на -3,0% г/г после роста на 1,3% г/г в марте», — говорится в докладе «О текущей ситуации в экономике», опубликованном на сайте ведомства.

В качестве основных факторов снижения ВВП называются транпортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.

Уточняется, что заметный спад зафиксирован в оптовой торговле (на 11,9% г/г в апреле после снижения на 0,3% г/г месяцем ранее) и в области грузового транспорта (на 5,9% г/г в апреле после роста на 3,6% г/г в марте). Объем промышленного производства по итогам апреля сократился на 1,6% г/г (после роста на 3,0% г/г в марте).

В добывающих отраслях ухудшение годовой динамики (снижение на 1,6% г/г после роста на 7,8% г/г в марте) происходило за счет добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Обрабатывающая промышленность показала умеренный спад на 2,1% г/г (после снижения на 0,3% г/г месяцем ранее), сообщается в докладе.

В обрабатывающих отраслях ведомство указывает на неравномерные процессы. «С одной стороны, наблюдался существенный спад в отраслях машиностроительного комплекса (в первую очередь, автомобилестроении), нефтепереработке и ряде других отраслей. С другой стороны, продолжился рост выпуска в фармацевтической отрасли, металлургии, производстве строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции», — констатирует Минэкономразвития.

Отмечается, что серьезный вклад в падение ВВП в апреле внесло сокращение потребительского спроса: суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по данным министерства, снизился на 6,7% г/г в апреле (в марте был зафиксирован рост на 3,3% г/г).

При этом в строительной отрасли и сельском хозяйстве динамика улучшилась. «Объем строительных работ в апреле вырос на 7,9% г/г после роста на 5,9% г/г в марте. В сельском хозяйстве в апреле рост ускорился до 3,2% г/г после 3,0% г/г в марте», — говорится в обзоре.

Аналитики обращают внимание на то, что несмотря на снижение экономической активности ситуация на рынке труда в апреле оставалась стабильной; уровень безработицы в апреле обновил исторический минимум (4,0% от рабочей силы после 4,1% месяцем ранее), как и численность безработных (3,0 млн человек).