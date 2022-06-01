Ефимов: стройка индустриального квартала в бывшей промзоне «Октябрьское поле» опережает график

Ряд объектов, в создаваемом индустриальном квартале на территории бывшей промзоны столицы «Октябрьское поле», будет завершен раньше срока. В частности, инвестор планирует построить поликлинику уже в этом году. Подвижки есть и в строительстве технопарка – уже получено соответствующее разрешение на проведение работ. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории участка бывшей промзоны Октябрьское поле в районе Щукино продолжается активное строительство по проекту «Индустриальные кварталы», работы идут с опережением графика. Сейчас возводится школа и два детских сада, а строительство встроенно-пристроенной поликлиники на 150 посещений в смену инвестор планирует завершить уже в этом году. Кроме того, он получил разрешение на возведение бизнес-центра “Технопарк “Октябрьское Поле”», – рассказал Ефимов.

Жилые дома, школа, садики и детские площадки, поликлиника, технопарк, зоны для прогулок и отдыха появятся на территории бывшей промзоны до 2026 года. Так, в школе и поликлинике на данный момент уже завершены все монолитные работы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В школе приступили к черновой отделке первого и второго этажей, продолжается устройство кровли и фасадов, монтируются окна, также продолжается прокладка внутренних инженерных коммуникаций», – отметил Гаман.

Согласно проекту, на территории появятся восемь жилых корпусов, возведение которых пройдет в три этапа. В первом корпусе уже ведут монолитные работы на уровне 21-го этажа, в месяц удается построить четыре-пять. В четырех корпусах второго этапа ведутся монолитные работы нулевого цикла и устройство конструкций подземного паркинга. На площадке для трех корпусов последнего этапа специалисты проводят земляные работы.

Как считают в мэрии столицы, комплексное развитие территории на северо-западе города благоприятно скажется как на внешнем облике Москвы, так и повысит качество жизни москвичей. Это произойдет благодаря созданию уникального кластера с разнообразной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха.