Правительственная комиссия одобрила изменения, внесённые в законопроект Минтранса РФ. Как сообщают "Ведомости", согласно новой редакции любой желающий сможет приватизировать государственное и муниципальное имущество речных портов всего за один рубль, включая причалы, перегрузочные комплексы и гидротехнические сооружения.

Однако использовать имущество можно будет только по назначению - на цели грузовых и пассажирских перевозок. Перепрофилирование не предусматривается.

По причине отсутствия у эксплуатирующих организаций правовой основы для использования собственных средств на ремонт и из-за нехватки бюджетных средств, многие причальные сооружения пришли в негодность. В настоящий момент запрещено пользоваться причалами в московском Западном порту, а также в Тюменском, Якутском и Ульяновском портах. Некоторые порты полностью прекратили свою деятельность (Московский Западный, Волгоградский, Нижегородский, Чебоксарский, Костромской, Уфимский, Кинешемский).

В случае, если объекты порта находятся в неудовлетворительном состоянии, дополнительным условием будет их ремонт.