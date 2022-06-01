Заместителем главы МЧС может стать бывший помощник Рамзана Кадырова

В качестве кандидата на пост заместителя министра МЧС рассматривается заместитель главы управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

Об этом со ссылкой на источник в МЧС, а также на источник, близкий к ведомству, пишет РБК.

Каким именно заместителем — по цифровому развитию, по финансам или по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — может стать Даниил Мартынов, пока не уточняется, однако собеседник агентства отметил, что наиболее подходящим вариантом для Мартынова стал бы пост заместителя по делам гражданской обороны. Ранее эту должность занимал Павел Барышев, уволенный в мае прошлого года указом президента.

По словам источника РБК, Даниил Мартынов «постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова» и присутствует на всех мероприятиях с его участием; сам же Куренков называет Мартынова доверенным лицом.

Сообщается, что в начале 2000-х Мартынов служил в спецподразделении Центра специального назначения ФСБ группе «Альфа», участвуя в антитеррористических операциях на территории Чечни; примерно в 2012-м он начал отвечать за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова, а в 2013-м стал его помощником по силовому блоку. В 2017 году Даниил Мартынов стал заместителем начальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии.

Кадыров неоднократно писал в Telegram об участии Мартынова в военной операции на Украине, отмечает агентство.

Напомним, 25 мая Владимир Путин назначил главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Ранее Куренков работал в ФСБ и ФСО, до назначения главой МЧС он занимал должность заместителя директора Росгвардии. В 2015 году указом президента РФ Александр Куренков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Воинское звание — генерал-майор. По словам президента, Куренков «не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально».

Ранее «Эксперт» писал о том, что Владимир Путин включил Александра Куренкова в состав Совет безопасности (СБ) России.