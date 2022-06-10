В этом году звезда мирового балета, народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова впервые представила Программу в качестве Художественного руководителя и режиссера. А выдающийся хореограф, лауреат Государственных премий Юрий Григорович занял пост Президента Приза “Бенуа де ла Данс”.

«30 лет Benois de la Danse, показывая все лучшее, что делается в мире танца, открывал новые имена и рассказывал о том, в какую сторону развивается танцевальное искусство. Мне очень хотелось подчеркнуть эту уникальную особенность нашего Приза, поэтому в программу юбилейного гала-концерта включены две абсолютно новые работы, созданные специально к сегодняшнему дню, - рассказала звезда мирового балета Светлана Захарова. –В то же время мы не могли не отметить и личный юбилей Юрия Николаевича Григоровича, человека, с чьим именем тесно связана вся история Бенуа. Поэтому в его честь были представлены фрагменты из легендарных балетов Мастера!».

Концерт к двойному юбилею открыл короткий видеоролик, повествующий об истории Приза Бенуа. В качестве подарка к юбилею Ю.Н.Григоровича были исполнены вальс и адажио с четырьмя кавалерами из «Спящей красавицы», сцены Аппиевой дороги и адажио из «Спартака», а также адажио из «Лебединого озера». Две мировые премьеры, созданные специально к этому событию, продолжили традицию Benois de la Danse знакомства зрителей с работами молодых хореографов. Премьер Большого театра Артемий Беляков представил свою композицию «Энигма. Страницы» на музыку Эдварда Элгара (дизайнер костюмов - И. Чапурин), участие в которой приняли звезды Большого театра: Светлана Захарова, Артемий Беляков, Иван Васильев, Анастасия Сташкевич, Артём Овчаренко, Денис Родькин, Ева Сергеенкова. А заслуженный артист России, премьер Большого театра Артем Овчаренко исполнил миниатюру «Метель» собственной хореографии на музыку Г.Свиридова.

В гала-концерте также выступили звезды ведущих театров России: Большого, Мариинского, Михайловского, балета Бориса Эйфмана и екатеринбургского театра Урал Опера Балет. Концерт прошел с участием артистов балета Большого театра и учащихся Московской государственной академии хореографии, в сопровождении оркестра Большого театра. Дирижёр Антон Гришанин.

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, был представлен впервые на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 30 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.