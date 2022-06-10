Акции дня: «Транснефть» растет на ожиданиях

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 10 июня вышли привилегированные бумаги «Транснефти», которые за день подорожали на +5,38% до 137 100 рублей за акцию.

Трейдеры скупали акции в ожидании решения по дивидендам, которое должны объявить в июне. «В "Транснефти" все еще не объявили решения по дивидендам за 2021 год, которое, по словам представителей компании, должно быть озвучено в июне. Судя по всему, инвесторы не исключают объявления о выплатах, что было бы вполне логичным при высоких ценах на энергоносители», - рассказала аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова.

Как отметил портфельный управляющий УК «РСХБ Управление Активами» Александр Власенко, за последнюю неделю привилегированные акции выросли почти на 13%. Из-за их малого веса в 0,7% в индексе Мосбиржи, динамика акций этой компании оказывает небольшое влияние на доходность индекса.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,37% до 2285,52 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,64% до 1268,83 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:48 мск составила 122,11 долларов за баррель (-0,78%). Российская валюта укреплялась – 56,8 руб. за доллар.