S&P 500, Nasdaq и Dow рухнули авансом

Большую часть четверга основные американские индексы вяло колебались неподалеку от нижней границы хорошо проторгованного диапазона, в котором они находились уже две недели. Трейдеры все последние дни ждали утра пятницы, когда выйдет отчет по майской инфляции в США.

«Тот факт, что люди буквально только и говорили об этом отчете в течение последних дней, иллюстрирует то, насколько серьезной проблемой стала инфляция для рынка за шесть месяцев – с тех пор, как председатель ФРС Пауэлл впервые начал проявлять более ‘ястребиный’ подход», – цитировал CNBC записку для клиентов Bespoke Investment Group.

Действительно, если бы темпы роста потребительских цен в мае оказались ниже, чем апрельские 8,3% (особенно – заметно ниже), то у «быков» появился бы сильный аргумент. Дело у ФРС идет на лад, говорили бы они тогда, инфляция прошла пик. «Мягкая посадка» (обуздание инфляции без обрушения в рецессию) осуществима и регулятор не будет слишком ужесточать денежно-кредитную политику.

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Но если бы цифры оказались такими же, как в апреле, а то и выше (даже не говоря о мартовских 8,5%), то это был бы «медвежий» аргумент. ФРС излишне резкими действиями может ускорить наступление экономического спада.

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И некоторые участники рынка предпочли просто постоять в стороне, не открывая никаких позиций. «Приходится много сидеть и ждать. Одни считают, что в будущем все будет в порядке, такие просто ждут какого-то подтверждения этого, чтобы вернуться на рынок, — говорила Bloomberg главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах. – И я думаю, что другие, кто действительно обеспокоен, говорят: ‘Я не хочу участвовать в ралли медвежьего рынка’».

В последние дни разные консенсус-прогнозы предсказывали то 8,2%, то 8,3%. Первую цифру сторонники версии о том, что инфляция в США прошла пик, приводили в качестве причины, по которой ФРС смягчится. Выглядит довольно слабым аргументом (все это максимальные уровни за 40 лет), но хоть каким-то. Вторую цифру с этой целью использовать совсем уж сложно. Но есть варианты и за пределами консенсуса, который не так уж редко ошибается.

В четверг с ними выступил ведущий экономический консультант Allianz Мохамед Эль-Эриан, известный, среди прочего, предсказанием, сделанным год назад: повышенная инфляция в США не «временная», как говорил тогда ФРС, она сохранится и вырастет. На этот раз он заявил, что ее пик еще не пройден. Отчет по итогам июня, считает он, будет хуже майского. «Меня не удивит, если мы увидим максимум выше 8,5%, хотя и не раньше следующего месяца», – заявил он.

Были и другие новости, повлиявшие на настроения рынка. Еще с утра взлетела до 3,073% доходность 10-летних казначейских облигаций. Средние розничные цены на бензин в США, вклад которых в инфляцию трудно переоценить, вчера переписали исторический максимум, достигнув $4,97 за галлон.

А более «ястребиные», чем ожидалось, заявления ЕЦБ заставили изменить взгляды и на перспективы действий ФРС. Если уж эти вечные «голуби» с отрицательными ставками так озабочены инфляцией, то чего можно ждать американскому рынку?

И удержание, а тем более открытие новых «длинных» позиций, стало ближе к вечеру выглядеть все менее уместным. Потенциал прибыли невелик, да и шансы на нее выглядят сомнительно, а риски достаточно высоки. За пару часов до закрытия торгов начались продажи. Когда индексы пробили нижнюю границу диапазона, в котором болтались 2 недели, сработали еще и «стоп-лоссы», а к распродаже присоединились новые участники, в том числе и с «шортами». И в последний час падение резко ускорилось.

Закрылись торги близко к минимумам дня. S&P 500 потерял 2,38%, Dow Jones Industrial Average – 1,94%, а Nasdaq Composite – 2,75%. Это их самое сильное дневное падение за три недели. Оно уже вернуло индексы на уровни 26 мая. Но дальнейшее все еще зависит от сегодняшних данных по инфляции.