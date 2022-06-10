Американская инфляция валит все, что может

Российский рынок акций после негативного открытия залег в боковик. По итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% – во многом благодаря падению акций «Норникеля» на 4% и «Роснефти» на 1%.

Что касается «Норильского Никеля», то сегодня его акции «очистились» от дивидендов. Причем, бумага по итогам дня упала значительно меньше, чем размер выплат: дивидендная доходность «Норникеля» составляла около 5,8%. За неделю акции ГМК подешевели на 4%.

«Роснефть» же отреагировала на снижение котировок нефти, отдав пальму первенства «Лукойлу», который подорожал сегодня на 0,6%. В последние дни очень часто эти две бумаги торгуются в противофазе вне зависимости от динамики нефти. По итогам недели «Роснефть» подросла на 1,1%, а «Лукойл» - упал на 2,1%.

Обе акции стоят дешево при нынешних ценах на нефть. Особенно это касается «Роснефти», поставки которой более диверсифицированы. Причина же дешевизны кроется в отсутствии свободных денег на рынке.

Трейдеры продолжаю подкупать «Газпром» в расчете либо получить на акцию 52,53 руб. дивидендов, либо «прокатиться» на преддивидендном ралли. За истекающую неделю капитализация «Газпрома» выросла на 4,1%. Бумага уверенно держится выше уровня 400 руб., который теперь стал поддержкой.

Главным же событием дня для фондовых рынков стала публикация данных по инфляции в США, которая выросла с апрельских 8,3% до рекордных с декабря 1981 года 8,6%. Аналитики ждали неизменности показателя.

Появление новости спровоцировало мгновенное и масштабное падение котировок многих рисковых активов. Американские фондовые индексы к закрытию нашего рынка упали на 2-3%, нефть ушла в район $120 с утренних 123 за баррель.

Ответом на столь масштабный и, похоже, уже неконтролируемый рост цен может стать резкое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, что спровоцирует спад темпов роста экономики и снижение потребления сырья.

Если с американским рынком акций Индекс Мосбиржи перестал коррелировать, то снижение цен на нефть и металлы может привести к распродажам российских акций во вторник, когда после трехдневных выходных трейдеры включат терминалы. Впрочем, не исключено, что к тому времени просадка будет выкуплена.

В целом ситуация на рынке акций не изменилась: по итогам недели Индекс Мосбиржи снизился на процент и остается в боковике 2200-2450 пунктов.