Аналитики назвали самые выгодные для перепродажи в России автомобили китайских марок

Агентство «Автостат» выяснило, какие машины из КНР обладают наилучшей остаточной стоимостью в I квартале 2022 года.

Аналитики представили результаты ежеквартального исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value), которые свидетельствуют, что лидером по этому показателю среди китайских автомобилей является кроссовер Changan CS35.

«Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2019-го) показатель residual value у этой модели в среднем составляет 139,1%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Changan CS35 в настоящее время могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен», — говорится в отчете агентства.

На второй строчке рейтинга самых выгодных с точки зрения перепродажи машин оказался Geely Atlas — индекс residual value у этого кроссовера составляет 136,5%. С небольшим отставанием тройку лидеров замыкает тоже Changan CS35 (135,8%).

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостата» Дмитрия Ярыгина, высокие результаты остаточной стоимости связаны с ростом цен на автомобили, который резко активизировался в I квартале 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал о том, что крупнейший российский автохолдинг «Авилон», занимающийся продажей автомобилей премиальных брендов, переориентируется на продажи машин четырех китайских марок, представленных на рынке РФ. Как сообщил директор по маркетингу компании Андрей Каменский, только за месяц «Авилон» получил четыре дилерства по китайским автомобильным брендам. В частности, начались продажи Exeed, Chery, FAW и Changan. Отмечается, что автомобили китайских брендов в целом завоевали доверие российской аудитории по уровню качества и оснащения. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. совокупная доля четырех упомянутых китайских брендов на рынке РФ выросла с 1,3% до 3%.