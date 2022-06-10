Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых с 14 июня. В сообщении Центробанка указывается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, при этом замедление инфляции идет быстрее, чем ожидалось в апреле.

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«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% после 17,8% в апреле. Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте, при этом «текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном выражении».

По прогнозу регулятора, к концу 2022 года годовая инфляция составит 14–17%, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

«Принятые Банком России в апреле — июне решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности», — считают в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля.

Согласно статистике, представленной на сайте ЦБ, ключевая ставка резко поднялась с 9,5% до 20% 1 марта текущего года.