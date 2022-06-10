Биомедицинский Фонд им. академика В.П.Филатова готовит к запуску Всероссийскую научную школу «Медицина молодая»

Приоритетными направлениями деятельности школы являются обеспечение доступа молодых ученых к современным медицинским биотехнологиям, а также создание научной базы для подготовки специалистов всех уровней в области биомедицины и в особенности тканевой терапии. Образовательная программа научной школы строится на обучении эффективному применению биомедицинских продуктов последнего поколения в клинической практике. Конкурсная программа научной школы будет иметь выраженное прикладное значение, поскольку связана с практическим внедрением полученных результатов в практику медицинских организаций и специалистов. Научное партнерство в формировании программы было осуществлено совместно с Сеченовским университетом.

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» как интерактивный формат взаимодействия молодых ученых и научных команд был апробирован в рамках «Российской недели здравоохранения-2021».

«Мы сохраняем высокие стандарты контроля качества и делаем возможным оказание высококачественной медицинской помощи пациентов по широкому спектру нозологий от гепатопатологий до эстетической медицины и пластической хирургии. Именно эти задачи были поставлены перед нами на заседании рабочей группы Минпромторга в начале июня 2022 года», - отметила президент Фонда Екатерина Диброва.

Эксперты Фонда им. В.П.Филатова являются постоянными участниками дискуссионных панелей Евразийского женского Форума, которые координирует Совет Федерации, по вопросам развития моделей здравоохранения, активного долголетия, биомедицинских технологий, антивозрастной и регенеративной медицины.