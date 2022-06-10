Бывшие точки McDonald’s на картах «Яндекса» получили обозначение «Мак»

На картах «Яндекса» по адресам, где раньше работали рестораны сети McDonald's, появились точки под названием «Мак» с пояснением «закрыто до воскресенья».

Заведение с таким названием появилось, в частности, у станции метро «Пушкинская».

Как уточнили в «Яндексе» агентству ТАСС, карточки организации добавил один из бизнес-пользователей сервиса. «Владельцы организаций могут обновлять и дополнять данные (например, загружать фотографии), редактировать информацию о себе, продвигать свою организацию с помощью рекламы в "Картах"», — пояснили в компании.

Ранее «Эксперт» сообщал, что мобильное приложение бывшего McDonald's в России было переименовано в «Мой бургер»; в качестве разработчика указывается новое юрлицо сети, ООО «Система ПБО». В компании рассказали, что название будет временным. Отмечается, что в приложении сохранились все баллы, накопленные пользователями при посещении McDonald’s, ими можно будет воспользоваться после начала работы точек новой сети.

Американский McDonald’s приостановил работу 850 предприятий в России в марте, а в середине мая стало известно о продаже российских ресторанов сети Александру Говору, который развивал франшизу в Сибири. Американская компания получит право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях. В настоящий момент зарегистрировало несколько возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место». Накануне сеть выбрала новый логотип. На нем изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Первые 15 точек заработают уже в это воскресенье, 12 июня, в столичном регионе.