Чавушоглу предупредил об ужасных последствиях затяжного конфликта на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью чешскому изданию Star, выдержки из которого публикует РИА Новости, рассказал, к чему может привести затяжной конфликт на Украине. По словам дипломата, это может иметь пагубные последствия для всей Европы и мировой безопасности в целом.

Он также напомнил, что Анкара с начала специальной военной операции Россия на Украине оказывала значительную политическую и гуманитарную помощь Киеву, но при этом, пытаясь открыть пространство для дипломатии, поощряя обе стороны к поиску жизнеспособного политического решения.

«Долгосрочный риск конфликта на Украине будет иметь пагубные последствия для Европы и глобальной безопасности в целом, – подчеркнул Чавушоглу. – Поэтом дипломатические усилия должны продолжаться для достижения справедливого и прочного мира».

Как ранее сообщал «Эксперт», Чавушоглу сделал важное заявление о возможности присоединения страны к антироссийским санкциям. По словам дипломата, Анкара не намерена подключаться к рестрикциям против РФ.

«Мы не будем подключаться к санкциям против России и не позволим сделать это через нас», – подчеркнул министр иностранных дел Турции.