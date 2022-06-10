«Чем бы дитя ни тешилось»: Лавров о санкциях Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал санкции Украины против президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников.

По мнению министра иностранных дела, рестрикции, о которых накануне объявил Владимир Зеленский, не требуют ответа со стороны Москвы, передаёт РИА Новости.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось», – сказал Лавров журналистам.

Напомним, 9 июня Зеленский своим указом ввёл бессрочные санкции против Владимира Путина. Всего в списке 35 человек. Среди них, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, а также другие члены правительства.

Как ранее писал «Эксперт», Путин в ходе своего выступления в формате видеоконференцсвязи на пленарном форуме Евразийского экономического форума заявил, что Россия сделала необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет.

«По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше», – сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что несмотря на санкции, Россия будет становиться только сильнее.

«Происходит это не без потерь, конечно. Но это приводит и к тому, что мы становимся в чём-то сильнее. Во всяком случае, мы приобретаем новые компетенции, начинаем концентрировать свои экономические, финансовые, административные ресурсы на прорывных направлениях», – отметил российский лидер.