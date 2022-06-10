Чубайс подал в отставку с еще одного поста в России

Бывший спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уйдет также с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ). Его заявление об отставке уже рассмотрел президиум АРВЭ, сообщил ТАСС источник, близкий к ассоциации.

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«Это решение лично Анатолия Борисовича, он написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации», — сообщил источник.

Решение об отставке Чубайса будет принято на общем собрании членов АРВЭ в июле. Но уже сейчас участники рынка возобновляемой энергетики предложили этот пост Виктору Вексельбергу, который «стоял у истоков солнечной энергетики России», построив в Чувашии первый в РФ завод по производству солнечных модулей.

Чубайс поддержал кандидатуру Вексельберга в качестве сопредседателя АРВЭ наряду с первым заместителем гендиректора — директором блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кириллом Комаровым.

Информация об уходе Чубайса с поста спецпредставителя президента появилась в конце марта. По данным агентства Bloomberg, он уехал из России.

