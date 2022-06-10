День России в Крокус Сити Океанариуме

На речной экспозиции каждый день посетителей ждут викторины, а также мастер-классы, на которых дети смогут изготовить своими руками флажок с символом фауны России – русским осётром.

В главном аквариуме морской экспозиции каждый день в 14:30 можно поиграть в игру «Крокодил» по необычным правилам – посетителям предстоит угадать фигуру, которую показывает водолаз, находящийся под водой. Перед игрой предложат изучить азы подводного общения.

В воскресенье, 12 июня пройдут традиционные познавательные занятия для детей школьного и дошкольного возраста. В этот раз дети изучат виды рыб местной фауны и познакомятся поближе с пресноводными и проходными рыбами. На речной экспозиции маленьких посетителей ждут: осетровые, язь, голавль, лещ, судак, щука, амур, сом, сазан и другие. Занятие включает в себя интерактивную лекцию, экскурсию по экспозиции и творческую работу.

Для детей постарше и взрослых Крокус Сити Океанариум предлагает окунутся в мир культового произведения Жюля Верна в аудиоспектакле «Тайна Наутилуса». В компании Тимура Родригеза в роли профессора Пьера Аронакса отправиться в подводное путешествие на субмарине Капитана Немо и узнать много интересного про обитателей морей и океанов, удивительную фауну островов и ледников Южного полюса. На протяжении всего аудиоспектакля вы познакомитесь со скатами, акулами, множеством других глубоководных жителей, а также с лемурами, пингвинами и милыми нерпами. Аудиоспектакль доступен бесплатно.

В субботу, 11 июня в 11:00 и 16:00 посетители смогут принять участие в летней обзорной экскурсии, на которой гид Океанариума предложит посетить речную и морскую экспозицию.

Провести активно праздничные выходные и познакомиться с более 3000 обитателями и 100 видами тропических растений можно в Крокусе Сити Океанариуме с 10:00 до 22:00.