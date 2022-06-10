Дискаунтеры набирают онлайн-обороты

Согласно анализу, проведенному онлайн-сервисом доставки СберМаркет, оборот продаж из дискаунтеров и магазинов с доступными ценами в России за январь-май 2022 года увеличился в 16 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество оформленных заказов выросло в 17 раз.

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На данный момент, отметили в пресс-службе сервиса, к СберМаркету подключено более 20 сетей данной категории, в том числе — Fix Price, «Авоська», «Батон», «Бегемаг», «Быстроном», «Дикси», «Командор», «Магнит Моя Цена», «Монетка», «Полушка», «Хороший» и другие. Больше всего заказов ритейлеры Fix price, «Монетка» и «Дикси».

По словам представителей сервиса, чаще всего внимание покупателей привлекают товары со скидками. За пять прошедших с начала года месяцев клиенты СберМаркета сэкономили более 366 млн рублей на покупках в дискаунтерах, благодаря скидкам, которые предоставлялись сервисом в партнерстве с торговыми сетями.

Кроме того, около 20% заказов были оплачены с помощью бонусов СберСпасибо. Это дало клиентам СберМаркета дополнительные скидки на общую сумму более 74 млн рублей, сообщил представитель онлайн-сервиса «Эксперту».

«Акционные товары не уступают в качестве, но позволяют существенно сэкономить — до 60% с товара. Средняя экономия клиентов СберМаркета на заказ составляет 414 рублей», — добавил он.

В топ российских городов по использованию сервиса для заказов из дискаунтеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Кемерово, Иркутск и Пермь. Самыми же популярным товаром стали яйца — их заказывают в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажи молочных продуктов, свежих овощей, фруктов выросли в 14 раз по итогам пяти месяцев.

«Безусловно, сейчас все дискаунтеры растут. В ближайшее время, по всей видимости, это будет единственный сегмент, который будет и дальше увеличиваться на фоне сокращения доходов граждан. В него будут инвестироваться средства. Дискаунтеры будут укрупнятся, а “федералы” начнут скупать “регионалов”», — отметила Мария Яшенкова, комментируя «Эксперту» ситуацию на рынке.

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При этом, как подчеркнула эксперт, рост спроса именно на СберМаркете обусловлен рядом причин. Например, отчасти компенсирующим возросшую стоимость доставки хорошим качеством логистики, а также подключением новых партнеров, в том числе — и дискаунтеров, которые ранее могли быть не доступны некоторым потенциальным покупателям в силу их расположения.

«Дискаунтеры отличаются от “магазинов у дома” как раз тем, что они зачастую “неудобные”, так как находятся на окраинах городов, в промзонах. Это делается для того, чтобы максимально экономить на аренде. Дискаунтеры не могут по расходам аренду соперничать, например, с “Пятерочкой”, которая занимает самые удобные места. Соответственно, в дискаунтер надо ехать. И если у покупателя нет машины, а ее наличие само по себе ориентирует его на несколько другой ценовой сегмент, то проще заказать товары непосредственно на дом», — подчеркнула Мария Яшенкова.

Кроме того, при использовании сервисов вроде СберМаркета клиент может «посетить» сразу несколько дискаунтеров разом: проверить онлайн, где и на что есть акции, а также совершить покупки сразу в нескольких местах, добавила эксперт. Это делает подобный шоппинг еще более организованным и нацеленным на совершение рациональной покупки.

«Дискаунтеры растут, поскольку выигрывают в части рациональных покупок. Конечно, разные акции от сервиса или использование баллов СберСпасибо тоже играют роль. Сейчас мы видим, что потребление переходит в сторону пищевой продукции. И если раньше эти баллы люди активно тратили на непродовольственные товары, например, на том же Ozon, то сейчас они переключились на продукты», — заключила Мария Яшенкова.