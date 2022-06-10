В европейских аэропортах воцарился хаос

Наступило лето, а вместе с ним пришли знакомые длинные очереди в билетных кассах и давки в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. В этом году ситуацию осложняет еще и то, что это первое лето после пандемии. Ковид больно ударил по турбизнесу и гражданской авиации. Одним из последствий пандемии, например, является дефицит летчиков, который сейчас способствует хаосу, царящему в европейских аэропортах. К дефициту пилотов добавляются надвигающиеся забастовки как в аэропортах, так и на железнодорожных вокзалах, которые сделают ситуацию еще хуже.
Европейская авиация быстро превратила долгожданный туристический бум в кошмар для отдыхающих. Из-за нехватки летчиков авиакомпании отменяют сотни рейсов. Масла в огонь добавляют профсоюзы, которые твердо стоят на защите прав своих членов и угрожают забастовками.
Яркий пример - Deutsche Lufthansa AG, которая объявила на этой неделе о больших изменениях в расписании. Отмену множества рейсов руководство главного немецкого авиаперевозчика объясняется дефицитом сотрудников и, в первую очередь, нехваткой тех, без кого не полетит ни один самолет – пилотов. В июле, на который по традиции приходится пик отпусков в Германии, авиалиния отменила почти 900 рейсов, что составляет 5% от недельного расписания. Если учесть, что точно также поступили и многие другие европейские авиаперевозчики, начиная от Air France-KLM и заканчивая Ryanair Holdings Plc и British Airways, можно представить, с какими трудностями столкнется этим летом среднестатистический житель Европы, который решит отдохнуть где-нибудь на море после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Хаос несмотря на то, что лето еще только начинается, сейчас царит в аэропортах всей Европы от Португалии до Турции.
Авиация среди тех отраслей, кто особенно сильно пострадал от коронавирусной пандемии. Авиакомпании понесли многомиллиардные убытки и были вынуждены увольнять сотрудников, включая, увы, и летчиков. Ситуация в секторе была настолько тяжелой, что немало авиалиний оказались на грани банкротств и их пришлось спасать властям. Свою лепту внесли профсоюзы. Несмотря на галопирующую инфляцию руководство авиакомпаний не хотят поднимать оклады сотрудников, что приводит к забастовкам.
«Необходимо трезво смотреть на то, что нас ждет летом и как мы собираемся справляться с вызовами и проблемами,- приводит Bloomberg слова главы EasyJet Plc Йохана Лундгрена на конференции авиаперевозчиков, прошедшей на этой неделе в Париже.- Нужно собраться и сделать все, что в наших силах».
Хуже всего обстановка с отменой рейсов в Великобритании. Впрочем, отмечает Bloomberg, ситуация в аэропортах Амстердама, Франкфурта и Парижа, главных европейских авиахабов, ненамного лучше, чем в Лондоне. Главная проблема – отмена рейсов из-за забастовок в отрасли. Кризис не ограничивается Старым Светом, он охватил всю планету. К примеру, рекордные задержки и отмены рейсов в главном аэропорту Канады – в Торонто.
В один из дней на этой неделе Air France-KLM была вынуждена отменить 85 рейсов из-за забастовки в парижском аэропорту Шарля Де Голля и почти в три раза больше рейсов в другой день из-за такой же забастовки в амстердамском аэропорту Схипхол. Повсеместно можно увидеть толпы разгневанных отдыхающих, ждущих по много часов в длинных очередях, чтобы улететь на отдых, или тех, кто из-за отмен рейсов не может вернуться домой. Надежды авиакомпаний поправить сильно пошатнувшееся за два года пандемии финансовое положение за счет повышенного спроса на перелеты в первое постпандемическое лето, похоже, не сбудутся.
В Британии, кстати, к хаосу в аэропортах приложила руку… королева Елизавета II. Или вернее ее Платиновый юбилей на прошлой неделе, на который приехали сотни тысяч и миллионы человек в том числе и из-за границы. Администрация Ryanair, чтобы хоть как-то справиться с наплывом путешественников, даже обратилась за помощью в Министерство… обороны королевства. Особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном аэропорту Гатвик и в Манчестере.
Проблемы, связанные с Платиновым юбилеем, могут повториться в ближайшие дни, если профсоюз RMT, главный профсоюз британских транспортников, выполнит угрозу и проведет 21, 23 и 25 июня однодневные забастовки 50 тысяч железнодорожников. Причина обычная – профсоюзу не удалось договориться с владельцами железнодорожных компаний о повышении зарплат.
Хаос в аэропортах уже сейчас царит не только в крупных европейских странах, но и, так сказать, на окраинах континента. Скандинавский авиаперевозчик SAS AB сейчас ищет 3 млрд долларов для проведения реформы компании. Летчики, недовольные своими зарплатами, угрожают забастовкой. На работу могут не выйти почти тысяча датских, норвежских и шведских летчиков, которые не смогли договориться с администрацией о повышении зарплат.
Сейчас главная задача, стоящая перед авиалиниями – как можно быстрее вернуть до наступления пика летнего сезона отпусков сотни тысяч уволенных сотрудников. Задача, кстати, по словам главы Международного совета аэропортов Европы Оливье Янковича, не из легких, потому что многие считают, что низкие зарплаты в отрасли не соответствуют тяжелым условиям труда.
Многие уволенные в разгар пандемии уже нашли работу и не торопятся возвращаться на прежнее место работы. Один из крупных европейских аэропортов недавно провел ярмарку рабочих мест. Администрация надеялась пополнить штат 800 сотрудниками, но желающих нашлось… лишь четверо.
Множество проблем не позволяет директорам авиакомпаний радоваться близкому к рекордному спросу на билеты. «Нас очень тревожит готовность аэропортов»,- выразил их всеобщее опасение глава Air France-KLM CEO Бен Смит.