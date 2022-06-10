В европейских аэропортах воцарился хаос

Наступило лето, а вместе с ним пришли знакомые длинные очереди в билетных кассах и давки в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. В этом году ситуацию осложняет еще и то, что это первое лето после пандемии. Ковид больно ударил по турбизнесу и гражданской авиации. Одним из последствий пандемии, например, является дефицит летчиков, который сейчас способствует хаосу, царящему в европейских аэропортах. К дефициту пилотов добавляются надвигающиеся забастовки как в аэропортах, так и на железнодорожных вокзалах, которые сделают ситуацию еще хуже.

Европейская авиация быстро превратила долгожданный туристический бум в кошмар для отдыхающих. Из-за нехватки летчиков авиакомпании отменяют сотни рейсов. Масла в огонь добавляют профсоюзы, которые твердо стоят на защите прав своих членов и угрожают забастовками.

Яркий пример - Deutsche Lufthansa AG, которая объявила на этой неделе о больших изменениях в расписании. Отмену множества рейсов руководство главного немецкого авиаперевозчика объясняется дефицитом сотрудников и, в первую очередь, нехваткой тех, без кого не полетит ни один самолет – пилотов. В июле, на который по традиции приходится пик отпусков в Германии, авиалиния отменила почти 900 рейсов, что составляет 5% от недельного расписания. Если учесть, что точно также поступили и многие другие европейские авиаперевозчики, начиная от Air France-KLM и заканчивая Ryanair Holdings Plc и British Airways, можно представить, с какими трудностями столкнется этим летом среднестатистический житель Европы, который решит отдохнуть где-нибудь на море после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Хаос несмотря на то, что лето еще только начинается, сейчас царит в аэропортах всей Европы от Португалии до Турции.