В Средиземном море назревает вооруженный конфликт из-за газа

Стратегический проект

В начале июля в Израиль из Сингапура прибыла морская плавучая установка по первичной переработке газа, которая в ближайшие месяцы начнет там добычу на месторождении «Кариш». И Тель-Авив уже принял беспрецедентные меры для ее защиты. Для этого привлечены беспилотники, корабли, подлодки, морская версия противоракетной системы «Железный купол». В радиусе полтора километра вокруг платформы установлено ограничение на движение неизраильских судов. «Буровая платформа Кариш является стратегическим активом Государства Израиль и предназначена для добычи энергоресурсов и природного газа в экономической зоне Государства Израиль и развития зеленой экономики Израиля… Государство Израиль считает своим приоритетом защиту стратегических ресурсов и готово защищать безопасность своих инфраструктур в соответствии со своими правами», - говорится в совместном заявлении министра обороны Бени Ганцем, главы МИД Яира Лапида и министра энергетики Карин Эльхарар.

Проект действительно стратегический. Казалось бы, с чего это – ведь газа на нем немного и он очень дорогой. «Общие запасы газа в Израиле оцениваются в 600 млрд. куб. м. Для сравнения - Россия добывает больше за один год. Месторождение Кариш, о котором идет речь имеет запасы около 0,9 трлн куб. футов, что эквивалентно 25,2 млрд. куб м. Но при этом Израиль заявляет, что намерен добывать на месторождении по 8 млрд. куб. м. в год. А значит либо добыча будет значительно меньше заявленного объема, либо придется искать дополнительную ресурсную базу, - поясняет Эксперту Online специалист Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Изначально проект заявлялся как экспортный, но газ на нем довольно дорогой. Конечно по нынешним меркам проект все равно окажется рентабельным, но если цены на газ в Европе снизятся до более-менее адекватных значений - 300-500 долларов за тыс. куб. м. - то проект вряд ли будет рентабельным». И это еще без учета всяких логистических проблем, которые нужно будет решить для экспорта газа в Европу.

Однако, как отмечает Игорь Юшков, проект поможет Израилю закрыть внутренние потребности страны – а это куда важнее для Тель-Авива, чем торговля «голубым топливом» с Европейским союзом. В нынешних условиях нестабильности и турбулентности куда проще полагаться на собственные энергоресурсы, чем надеяться на внешних поставщиков. И именно ради национальной безопасности Тель-Авив, по сути, предпринял сверхусилия для его разработки. «Компании не готовы вкладываться в такие проекты не из-за военных рисков, а из-за низкой экономической привлекательности. Это маленькое месторождение с огромной себестоимостью. Плюс Израиль запирает газ на внутреннем рынке, не давая шансов инвесторам заработать при экспорте сырья. Поэтому в данном проекте мы не видим глобальных инвесторов. За те деньги, которые требует этот проект можно реализовать более привлекательные проекты», - продолжает Игорь Юшков.