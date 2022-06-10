В Средиземном море назревает вооруженный конфликт из-за газа

Стратегический проект
В начале июля в Израиль из Сингапура прибыла морская плавучая установка по первичной переработке газа, которая в ближайшие месяцы начнет там добычу на месторождении «Кариш». И Тель-Авив уже принял беспрецедентные меры для ее защиты. Для этого привлечены беспилотники, корабли, подлодки, морская версия противоракетной системы «Железный купол». В радиусе полтора километра вокруг платформы установлено ограничение на движение неизраильских судов. «Буровая платформа Кариш является стратегическим активом Государства Израиль и предназначена для добычи энергоресурсов и природного газа в экономической зоне Государства Израиль и развития зеленой экономики Израиля… Государство Израиль считает своим приоритетом защиту стратегических ресурсов и готово защищать безопасность своих инфраструктур в соответствии со своими правами», - говорится в совместном заявлении министра обороны Бени Ганцем, главы МИД Яира Лапида и министра энергетики Карин Эльхарар.
Проект действительно стратегический. Казалось бы, с чего это – ведь газа на нем немного и он очень дорогой. «Общие запасы газа в Израиле оцениваются в 600 млрд. куб. м. Для сравнения - Россия добывает больше за один год. Месторождение Кариш, о котором идет речь имеет запасы около 0,9 трлн куб. футов, что эквивалентно 25,2 млрд. куб м. Но при этом Израиль заявляет, что намерен добывать на месторождении по 8 млрд. куб. м. в год. А значит либо добыча будет значительно меньше заявленного объема, либо придется искать дополнительную ресурсную базу, - поясняет Эксперту Online специалист Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Изначально проект заявлялся как экспортный, но газ на нем довольно дорогой. Конечно по нынешним меркам проект все равно окажется рентабельным, но если цены на газ в Европе снизятся до более-менее адекватных значений - 300-500 долларов за тыс. куб. м. - то проект вряд ли будет рентабельным». И это еще без учета всяких логистических проблем, которые нужно будет решить для экспорта газа в Европу.
Однако, как отмечает Игорь Юшков, проект поможет Израилю закрыть внутренние потребности страны – а это куда важнее для Тель-Авива, чем торговля «голубым топливом» с Европейским союзом. В нынешних условиях нестабильности и турбулентности куда проще полагаться на собственные энергоресурсы, чем надеяться на внешних поставщиков. И именно ради национальной безопасности Тель-Авив, по сути, предпринял сверхусилия для его разработки. «Компании не готовы вкладываться в такие проекты не из-за военных рисков, а из-за низкой экономической привлекательности. Это маленькое месторождение с огромной себестоимостью. Плюс Израиль запирает газ на внутреннем рынке, не давая шансов инвесторам заработать при экспорте сырья. Поэтому в данном проекте мы не видим глобальных инвесторов. За те деньги, которые требует этот проект можно реализовать более привлекательные проекты», - продолжает Игорь Юшков.
Делить надо было раньше
Проблема, однако, в том, что на небольшое и дорогое месторождение «Кариш» претендует еще и Ливан. «Добыча нефти является для нас ключевой возможностью выйти из ситуации, в которой мы находимся, а не просить у Международного валютного фонда кредиты», — заявил лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. Казалось бы, причем здесь газовое месторождение «Кариш» - однако нужно понимать, что речь идет не столько о нем, сколько в принципе о достаточно больших шельфовых месторождениях Восточного Средиземноморья. В том числе и тех, которые находятся в водах Израиля, которые Ливан считает своими.
«Это старая проблема, ... возникшая из-за того, что Израиль свое время не ратифицировал морское законодательство ООН. Разведанные морские месторождения «Тамар» и «Далит», «Кариш», «Левиафан» находятся в водах исключительной экономической зоны Израиля, но чтобы пользоваться природными ресурсами в этой зоне, страна должна объявить их своей собственностью, - поясняется в статье на сайте Института Ближнего Востока. - Израиль в тот момент исходил из своего законодательства о морских границах, но в 1982 году в международное морское право были внесены коррективы и принята новая морская конвенция…. Согласно Конвенции государство может объявить об исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в которой у нее имеются экономические права, такие как рыбная ловля и использование скрытых под водой природных ресурсов».
Израиль конвенцию не подписал, а затем, когда возникла нужда предпочел в двустороннем порядке договориться о разграничении эксклюзивных экономических зон с теми соседями, с которыми имел рабочие отношения – то есть с Кипром и Египтом. С Ливаном таких отношений не было, а значит не было и договоренностей.
Переговоры начались в 2020 году, однако, по сути, стороны даже не могут разобраться относительно площади спорных вод. Израиль настаивает на 860 квадратных километрах, тогда как по мнению Ливана этих квадратных километров аж 2300. То есть Бейрут претендует еще на полторы тысячи квадратов израильских вод – в том числе и тех, где находится месторождение «Кариш». «Попытки израильского врага создать новый кризис, посягая на водные богатства Ливана и навязывая как свершившийся факт свои действия в спорном регионе, в котором Ливан придерживается своих прав, чрезвычайно опасны, и это может привести к напряженности, последствия которой никто не в состоянии предсказать», - заявил и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати.
Израильтяне, естественно, переговоры о работе на этом месторождении вести отказываются, и говорят, что оно расположено вне спорных вод. «Газовая платформа находится на израильской территории, в нескольких километрах к югу от того сектора, о котором шла речь на переговорах между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Эта платформа не будет забирать газ со спорной территории», - говорится в заявлении израильских министров обороны, иностранных дел и энергетики. Однако ливанские власти вытаскивают козырь в лице американцев. Бейрут требует срочных переговоров и приглашает американского посредника для их ведения. Ну или хотя бы для затяжки времени. Платформа начнет работу через несколько месяцев – и ливанские эксперты уверены в том, что это будет своего рода точкой невозврата для Бейрута. Потерей ряда позиций на дальнейших переговорах с Израилем о разделе спорной акватории.
В Хизбалле, однако, к переговорам относятся без особой надежды. «США являются главным противником добычи Ливаном его запасов сырой нефти и использования собственного национального богатства», - заявил высокопоставленный представитель организации Хашим Сафи ад-Дин. Группировка заявляет о готовности решить проблему силовым путем – просто нанести по ней ракетный удар. В Тель-Авиве уверяют, что к этом готовы. «Я не верю, что они предпримут какие-либо действия», - заявила министр энергетики Карин Эльхаррар. Но, по ее словам, страна готовится, и она «никому не советует пытаться удивлять Израиль».
Ирония будет в том, что удивиться могут Соединенные Штаты. Например, в случае, если Хизболла нанесет удар по платформе противокорабельными ракетами, которые Запад поставляет Украине. И в этом будет некий закономерный исход – как в отношении США, так и в отношении самого Израиля, не обращающего внимание на нацистский характер украинского режима.