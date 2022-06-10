Лавров заявил, что Польша начала активно осваивать территорию Украины

Польша начинает активно осваивать территорию Украины. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Москвой польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», – сказал глава МИД РФ журналистам.

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам директора Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергея Нарышкина, президент Украины Владимир Зеленский, соглашается на передачу Польше суверенитета своей страны.

По его словам, согласно поступающей в СВР информации, грёзы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия.

«Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений», – сказал Нарышкин.

