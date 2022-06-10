Механизм комплексного развития бывших промзон набирает обороты - мнение экспертов

Благодаря комплексному развитию бывших промзон «Южное Бутово» и «Автомоторная» в Москве появится более 16 тыс. рабочих мест. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На данный момент на территориях располагаются устаревшие склады, офисы, автостоянка и автомастерские.

В «Южном Бутово» планируется разместить промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе научные, культурные и спортивные центры, офисы, магазины, банки, кафе и гостиницы. Всего здесь создадут 6,3 тыс. рабочих мест. Градостроительный потенциал площадки - 297,8 тыс. кв. метров. Участок располагается на юго-западе Москвы между Варшавским шоссе, 2-й Мелитопольской улицей и путями второго Московского центрального диаметра. Предполагаемый объем инвестиций — 24,6 млрд рублей.

Бывшая промзона «Автомоторная» находится на севере Москвы в Головинском районе. Границы территории проходят по Автомоторной и Онежской улицам, Северо-Восточной хорде, 3-му Лихачевскому переулку и Лихоборской набережной. После реорганизации на площадке появятся жилые кварталы общей площадью 1,2 млн кв. метров, а также промышленные и общественно-деловые объекты, в том числе объекты образования и здравоохранения, культурные и спортивные центры. Однако потенциально на площадке можно построить еще больше объектов - более 1,8 млн кв.метров. В новом квартале будет создано более 10 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — более 300 млрд рублей.

Как считает член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк, механизм комплексного развития бывших промзон набирает обороты и способен значительно изменить облик города.

«Москва ведет последовательную политику в создании города, комфортного для работы и для жизни. Этот подход позволяет не просто создать на территории пустующих или используемых не по назначению бывших заводов и фабрик удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду, но и повысить устойчивость Москвы в условиях экономической турбулентности», - сказал он.

Развитие бывших промзон «Южное Бутово» и «Автомоторная» максимально актуально и востребовано, считает кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

«Основные плюсы состоят в оживлении экономической активности территорий посредством создания значительного числа новых рабочих мест и стимулировании инвестиций за счет строительства и запуска социально-значимых проектов. Свыше 16 тысяч жителей Москвы и приезжих смогут найти работу в рамках промышленных и общественно-деловых проектов. В силу планируемых к запуску инфраструктурных объектов особо положительный резонанс развитие нового Индустриального квартала на юго-западе и севере Москвы вызовет у молодых семей, а также предприятий малого и среднего бизнеса», - отметила она.

Как уточнил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице уже заключено семь договоров по проекту «Индустриальные кварталы».

«Всего в Москве на данный момент заключено семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью около 113 гектаров. Вложения по этим договорам превысят 300 миллиардов рублей, а ежегодные бюджетный эффект составит 8,8 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет городу более 24 тысячи новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.