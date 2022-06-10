Минфин отменил требование по обязательной продаже валютной выручки

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня требование об обязательной продаже 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте, сообщается на сайте Минфина РФ.

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«Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Решение подкомиссии вступает в силу с 10 июня 2022 года», — говорится в пресс-релизе министерства.

Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки, при этом право определять ее размер было закреплено за правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Она же, в свою очередь, не стала устанавливать новую долю и таким образом полностью отменила требование продавать валютную выручку.

Указ, согласно которому резидентов — участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) обязали продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами, был подписан 28 февраля для стабилизации курса рубля. 26 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%.