Мировые рынки испытали шок

Рынки находились в напряженном ожидании данных о майской инфляции в США всю неделю. Консенсус-прогнозы предсказывали, что в пятницу будет названа цифра 8,2% или 8,3%. Это означало бы, что темпы роста потребительских цен снизились по сравнению с апрелем или не изменились. Больших сомнений в том, что пик инфляции (8,5%) пройден в марте, на рынке не было. Отдельные скептики – как, например, ведущий экономический консультант Allianz Мохамед Эль-Эриан – были, но и он в четверг допускал 8,5% или выше лишь в июне.

Однако Бюро статистики труда США объявило сегодня, что инфляция в мае ускорилась до 8,6%. Это ее новый более чем сорокалетний максимум – с декабря 1981 года.

Рекорду особенно поспособствовали растущие цены на жилье, бензин и продукты питания. Так, энергоносители подорожали на 3,9% за месяц (34,6% за год). Удивляться, по большому счету, здесь нечему: цены на заправках в США весь май переписывали исторические максимумы и продолжают делать это до сих пор. Сегодня, например, American Automobile Association (AAA) сообщила о новом рекорде средних цен на бензин – $4,986 за галлон.

Все это, конечно, стало настоящим шоком для рынков, ожидавших совсем других цифр. Сначала обвалились европейские акции. Германский DAX в течение дня терял 3,16%, французский CAC 40 – 2,85%, а итальянский FTSE MIB – 5,18%. Доходность эталонных десятилетних U.S. Treasury взлетела до максимума с ноября 2018 года (3,178%), а аналогичных германских и французских облигаций – до уровня апреля 2014 года (1,523% и 2,1% соответственно).

После открытия бирж в США рухнули американские индексы. S&P 500 падал на 2,92%, Dow Jones Industrial Average – на 2,64%, а Nasdaq Composite – на 3,62%.

Нефть Brent с уровней выше $122 за баррель падала ниже $120, но, в отличие от ценных бумаг, к вечеру заметно сократила свои потери. Дешевели промышленные металлы. А драгметаллы, напротив, подскочили в цене: золото росло на 1,44%, а серебро – на 0,93%.

Весь этот переполох был связан не столько даже с самой инфляцией, сколько с ожидаемыми в связи со вновь открывшимися обстоятельствами действиями регуляторов. В первую очередь, речь, конечно, о ФРС, но и взгляды на будущую политику ЕЦБ рынок тоже пересмотрел. Борьба с инфляцией, которую ведет американский центробанк и готовится начать европейский выглядит теперь более сложным и ведущим к куда большим проблемам предприятием.

Шансы на «мягкую посадку», о которой распинался ранее председатель ФРС, становятся совсем призрачными. О какой победе над инфляцией без погружения в рецессию можно говорить в такой ситуации? Ведь инфляция ускоряется, невзирая на два подъема ставки и остановленное количественное смягчение, а экономика уже показывает явные признаки замедления.

Для рынков это создает сразу две проблемы. Одна – это перспектива рецессии, когда оценки активов станут ниже. Другая – снижение ликвидности, которое теперь может пойти быстрее, чем при раскладе, который казался вероятным еще вчера.

До пятницы рынку было известно: ФРС приступает в июне к количественному ужесточению (сокращению объема бумаг на своем балансе) и планирует до конца лета увеличить его объем до $95 млрд в месяц. Это откачка с рынка $1,14 трлн в год. На двух ближайших заседаниях ставка будет подниматься с шагом 50 б.п. Третье повышение в сентябре будет на 25 б.п. или на 50 б.п. А ближе к концу года возможна и пауза в подъеме ставки.

Теперь рынок ждет от регуляторов большей жесткости – например, сохранения шага в 50 б.п. Но возможно и его увеличение, и изменение объемов количественного ужесточения. Это означает, что, с одной стороны, рецессия приблизится, а с другой – ликвидность начнет исчезать быстрее. Неудивительно, что акции в Европе закрыли торги близко к минимумам дня, а американский фондовый рынок вечером продолжал падение.

