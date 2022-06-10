Мобильное приложение бывшего McDonald’s поменяло название на «Мой бургер»

Приложение McDonald’s в магазинах AppStore и Play Market обновилось и получило название «Мой бургер». В качестве автора указано ООО «Система ПБО».

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании, это временное решение. Оно связано с тем, что новый владелец ресторанов обязан убрать бренд. Название приложения поменяют, когда новое название утвердят для самих предприятий.

Отмечается, что в приложении сохранились баллы, накопленные при покупках в McDonald’s, ими можно будет воспользоваться после начала работы точек новой сети. Логотипы американской корпорации отсутствует на функциональных элементах, однако в меню символика McDonald’s сохранилась на фото представленных блюд.

Сеть McDonald’s приостановила работу 850 точек в России в марте, а в середине мая сообщила о продаже бизнеса Александру Говору, который развивал франшизу в Сибири. Американская компания получит право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях. Новое юрлицо сети ресторанов, «Система ПБО», зарегистрировало несколько возможных вариантов нового бренда, среди которых «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания, которая сменит рестораны быстрого обслуживания McDonald’s, выбрала новый логотип. На нем изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Первые 15 точек заработают 12 июня в столичном регионе.