Растут подозрения, что «лишняя» нефть на рынке не появится

Когда участники соглашения ОПЕК+ договорились на прошлой неделе увеличить добычу нефти не на 432, как обычно, а на 648 тыс. бар./сутки, многие политики в Европе и США, наверняка, облегченно перевели дух. Однако радость по поводу скорого снижения цен на автозаправках оказалась недолгой. Цены, которые по всем законам экономики и бизнеса должны были пойти вниз, как ни в чем не бывало продолжили движение вверх. Причем не только потому что это благое намерение в целом останется на бумаге. Главная причина продолжающегося роста цен на «черное золото» - избыточные мощности по добыче, уровень которых уже не один месяц сильно оставляет желать лучшего.
Эксперты неоднократно предупреждали, что резкое снижение инвестиций в разведку новых месторождений нефти приведет к снижению избыточных производственных мощностей в нефтяном секторе. Однако на эти предупреждения мало кто обращал внимание. В результате такого пренебрежительного отношения среди 26 участников соглашения ОПЕК+ тех, кто способен быстро и значительно увеличить добычу нефти, легко можно пересчитать на пальцах одной руки. И при этом их суммарные избыточные мощности не так уж и велики и в довершение ко всему тоже сокращаются. Как сообщает Reuters, избыточные мощности ОПЕК+ к концу этого года могут опуститься ниже 1 млн бар./сутки, что составляет менее 1% глобального спроса на нефть.
Сейчас, правда, если верить Управлению энергетической информации США (EIA), ситуация значительно лучше: избыточные мощности в начале лета составляют около 3 млн бар./сутки. Однако не все аналитики настроены так же оптимистично, как в EIA. Так, в Energy Aspects считают, что суммарные избыточные мощности в данный момент составляют приблизительно 1% глобального спроса, т.е. почти 1,02 млн бар./сутки. В EIA, кстати, избыточными мощностями считают объем нефти, добычу которого можно нарастить в течение 30 дней.
«Саудитам сейчас приходится выбирать, - объяснил в интервью CNBC на прошлой неделе Пол Санки из Sankey Research,- позволить нефти и дальше расти в цене, но при этом сохранить суперкризис по избыточным мощностям или выбросить нефть на рынок и снизить избыточные мощности фактически до ноля? Но что в таком случае будет, если в Ливии, например, произойдет катастрофа?»
Под «катастрофой» Санки имел в виду регулярные прекращения поставок нефти из Ливии в среднем раз в квартал, причем, иногда на продолжительные периоды времени. К катастрофам нефтяные рынки относят также, к примеру, сезон ураганов, который обычно начинается в Мексиканском заливе в августе. О серьезности последствий разгула природной стихии свидетельствует невеселая статистика: в прошлом ураганы неоднократно снижали добычу нефти американскими нефтяниками на 15!
«Саудовская Аравия к концу лета будет добывать около 11 млн бар./сутки,- говорится в аналитической записке банка Barclays.- Это значит, что глобальные избыточные мощности составляют всего лишь около 1,5% глобального спроса на нефть».
Аналитики банка, пишет Reuters, повысили прогноз по росту цены барреля нефти марки Brent в этом году до 11 долларов, а на следующий – до 23.
Если прогноз по объему добычи КСА окажется верным, королевство почти достигнет предела своих избыточных мощностей, потому что оно никогда раньше не добывало 11 млн бар./сутки продолжительные периоды времени. Кстати, не очень понятно, насколько продолжительным он будет в этом году.
По другим прогнозам, ОПЕК+ не сумеет выполнить задачу по росту добычи, принятую на прошлой неделе. Причем, недобор предсказывают большой. Например, банк JP Morgan прогнозирует увеличение добычи в июле всего лишь на 160 тыс. бар./сутки, в августе – на 170 тыс. бар./сутки.