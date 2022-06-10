Растут подозрения, что «лишняя» нефть на рынке не появится

Когда участники соглашения ОПЕК+ договорились на прошлой неделе увеличить добычу нефти не на 432, как обычно, а на 648 тыс. бар./сутки, многие политики в Европе и США, наверняка, облегченно перевели дух. Однако радость по поводу скорого снижения цен на автозаправках оказалась недолгой. Цены, которые по всем законам экономики и бизнеса должны были пойти вниз, как ни в чем не бывало продолжили движение вверх. Причем не только потому что это благое намерение в целом останется на бумаге. Главная причина продолжающегося роста цен на «черное золото» - избыточные мощности по добыче, уровень которых уже не один месяц сильно оставляет желать лучшего.

Эксперты неоднократно предупреждали, что резкое снижение инвестиций в разведку новых месторождений нефти приведет к снижению избыточных производственных мощностей в нефтяном секторе. Однако на эти предупреждения мало кто обращал внимание. В результате такого пренебрежительного отношения среди 26 участников соглашения ОПЕК+ тех, кто способен быстро и значительно увеличить добычу нефти, легко можно пересчитать на пальцах одной руки. И при этом их суммарные избыточные мощности не так уж и велики и в довершение ко всему тоже сокращаются. Как сообщает Reuters, избыточные мощности ОПЕК+ к концу этого года могут опуститься ниже 1 млн бар./сутки, что составляет менее 1% глобального спроса на нефть.