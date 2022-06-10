Московский бизнес обсудил, как сделать инструменты для страхования эффективнее

Московские предприниматели уверены, что страховать бизнес – необходимо, это поможет снизить ряд рисков, оказывающих серьезное влияние на деятельность предприятий. Переход страхования в онлайн ускорит его процесс. К таким выводам они пришли в ходе круглого стола на онлайн-площадке Центра поддержки экономики Москвы.

Цифровизация уже внедрена в системе страхования грузов. Это позволяет формировать полис за несколько минут, сразу после получения информации о характере грузоперевозки, рассказал руководитель направления интеграционных продуктов СК «ВСК» Артем Ступенко.

«Мы одни из первых начали страховать грузы онлайн. Сегодня получаем в среднем по восемь запросов в секунду. Это позволило заработать для наших партнеров более 100 миллионов рублей», – добавил Ступенко.

Компания также создала решение по обеспечению ИТ-безопасности. При кибератаке продукт позволяет за 15 минут предвидеть ее наступление и предотвратить нападение.

Пока онлайн-продажи составляют не более 15-20%, отметил генеральный директор и владелец B2B.Polis.online Андрей Креер. Например, электронное ОСАГО продают в основном посредники. «Сейчас важно оптимизировать свои процессы и уходить в цифровизацию. Таким образом, снижать расходы на ведение дела и увеличить скорость процесса продаж», - сообщил он.

Для предприятий важно застраховаться не только от непредвиденных обстоятельств, но и обезопасить себя от нарушений со стороны потребителя.

«Мы бы хотели застраховать себя как предприятие от необоснованных претензий со стороны покупателей в рамках интернет-продаж. В первую очередь, от потребительского вандализма, когда вещи портят умышленно, чтобы были основания вернуть их на маркетплейсах. К примеру, покупатель может вернуть только брюки от костюма, и это будет уже не комплект», – поделился операционный директор ООО «Дримс Ритейл» Олег Баландин. Он также обратил внимание, что в компании всегда страхуют грузы: и не только от потери товара, но по срокам доставки, чтобы покупатель получил свой заказ вовремя.

Бизнесу интересно страхование не только собственных предприятий, но и компаний-франчайзеров, поделилась основатель компании «IID — Инновационные страховые решения» Людмила Ростова.

«Когда мы начинали, компаний-франчайзеров было всего 400, сейчас их уже более 3000 – это более миллиона человек, занятых в бизнесе и 2,34 трлн рублей оборота. Сегодня наблюдается тренд, когда еще на этапе разработки бизнес-плана компания уже ставит себе цель развиваться по франшизе. Франчайзер заинтересован в оптимизации процедур и сокращении расходов сторон, поэтому мы предлагаем интеграционные решения, которые отвечают потребностям и франчайзера, и франчайзи, и потребителя их услуг», – сказала Ростова.

Кроме того, в нынешнее время страховщикам очень важно работать над снижением рисков совместно со своими клиентами уверен директор по отраслевым решениям IT-компании КРОК Андрей Крупнов.

«Возможно, это не совсем привычно для традиционного страхования, но современная система движется именно в этом направлении. Кроме того, подход позволяет снизить выплаты страховых компаний, что влечет за собой уменьшение стоимости страховых продуктов», – пояснил он.