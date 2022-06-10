На сырьевом рынке происходит обмен клиентами

Товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 65,81 млрд долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию при этом вырос на 7,2% в годовом выражении, до 24,55 млрд долларов, а импорт из России в КНР — на 46,5%, до 41,25 млрд долларов.

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Дисконт сдерживает инфляцию

В мае 2022 года товарооборот России и Китая составил 14,59 млрд долларов, экспорт из КНР в РФ достиг 4,32 млрд долларов, импорт из России в КНР — 10,26 млрд долларов.

Для сравнения — товарооборот между США и Китаем по итогам аналогичного периода увеличился на 12,2% и составил 313,57 млрд долларов. Экспорт из Китая в США за первые пять месяцев 2022 года вырос на 15,1%, составив 236,85 млрд долларов, в то время как импорт вырос до 76,71 млрд долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Между тем, Россия однозначно взяла курс на Восток: интерес к нашим товарам проявляют как в Китае, так и в Индии. В первую очередь в данном контексте речь идет о сырье. Как пишет газета Nikkei, КНР и Индия увеличивают закупки нефти из РФ, снижая, таким образом, эффективность санкций Запада.

В частности, Китай в мае ежедневно закупал 800 тысяч баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель возрос на 40% в сравнении с январем, указано в сообщении ТАСС. В свою очередь уровень объема закупок этого ресурса Индией в мае достиг отметки в 700 тысяч баррелей в сутки, хотя в январе подобные поставки не осуществлялись.

Текущее состояние мирового рынка нефти далеко от баланса спроса и предложений, отметил в беседе с «Экспертом» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Годы слабых инвестиций привели к тому, что резервных мощностей почти не осталось. Поэтому на восстановление спроса после провала в период пандемии повлиял тот факт, что производители не могут в полной мере удовлетворить потребности мировой экономики в нефти. Соответственно, мы наблюдаем цены, которые были характерны еще до взрывного роста сланцевых проектов в США.

Предполагается, что в ОПЕК резервные мощности не превышают 2 млн баррелей в сутки. И эту цифру можно назвать условной, полагает аналитик. Сегодня в ОПЕК+ отстают от графика восстановления производства. Ещё до геополитического обострения отставание составляло около 1,0-1,5 млн баррелей в сутки. Соответственно, европейские попытки блокировать поставки из России лишь увеличивают дисбаланс. На этом фоне российские компании ищут альтернативные рынки сбыта и находят их.

Фактически, указал Андрей Кочетков, происходит обмен клиентами между РФ и Саудовской Аравией. То есть арабский поставщик увеличивает транспортировку в Европу, а Россия замещает выбывающие объёмы в Китае и Индии. К тому же эти страны получают нефть по новым контрактам с дисконтом, что для развивающихся экономик является безусловным преимуществом, которое позволяет сдерживать инфляционное давление.

В Китае инфляция находится на уровне 2,1% по сравнению с 8,1% в еврозоне. В Индии инфляция повысилась уже до 7,79%, поэтому попытки США и Евросоюза уговорить Индию отказаться от наращивания закупок у России стабильно проваливаются. Возможность получить энергию по более низкой цене в условиях постоянного дефицита является слишком привлекательной. При этом позиции азиатских стран по многим международным вопросам существенно расходятся с евро-американским консенсусом.

В итоге Европа будет получать нефть дороже, теряя конкурентные преимущества. Главные клиенты РФ в Азии, напротив, будут пользоваться возможностью обеспечения экономики более дешёвой энергией. Это касается не только нефти, но и угля, и газа. Если же в будущем Европа решит вернуться к сотрудничеству с Россией, то прежнего благоприятного режима уже не будет, а будет очень жёсткая конкуренция с потребителями в Азии, резюмировал Андрей Кочетков.

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Трубопроводная инфраструктура нуждается в расширении

Наблюдаемый рост товарооборота России с Китаем обусловлен геополитической ситуацией и стратегической перспективой дальнейшего сотрудничества, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Введенные санкции США и стран ЕС против России потребовали расширения существующих и поиска новых рынков сбыта традиционной углеводородной продукции и сырьевых товаров. Объем потребления нефти в Китае составляет более 500 млн тонн в год. Поставки нефти в Китай в 2021 году составляли 70 млн тонн.

В этом году Россия увеличила объемы поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе в Китай, подтвердил аналитик. «Увеличение поставок нефти в Поднебесную происходит в большей мере в адрес частных НПЗ, которая продается им со значительными скидками», — подчеркнул он. При этом государственные компании не торопятся увеличивать экспорт «черного золота», опасаясь вторичных западных санкций. Растет морской импорт в Китай сырой нефти с Дальнего Востока.

Объем российской нефти сорта ESPO, поступившей в Китай в апреле и мае, оценивается более чем в 900 тысяч баррелей в день. Поставки российского угля в Китай в марте месяце текущего года выросли в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, напомнил Валерий Корнейчук. Это вызвано тем, что в Китае 60% электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС.

В ближайшие несколько лет Китай и другие страны азиатского рынка (Индия, Иран, Пакистан) могут стать ключевыми партнерами для «Газпрома». Потенциал китайского газового рынка огромен и более чем в полтора раза превышает объем газового рынка Европы, констатировал Валерий Корнейчук. Для реализации этих амбициозных планов необходимо провести работы по созданию новой инфраструктуры трубопроводов, поскольку существующая инфраструктура ориентирована на страны ЕС. Китай потребляет приблизительно 350 млрд кубометров газа ежегодно. К 2025 году спрос на газ в Китае вырастет до 450-480 млрд кубометров. В десятилетней перспективе речь может пойти о 1 трлн кубометров газа в год.

В рамках строительства магистрали «Сила Сибири-2» планируется построить еще одну трубопроводную «нитку» в полторы тысячи км от Кемерово до Иркутска. Для роста нефтяных поставок Россия рассматривает участие в новых проектах, в том числе по расширению трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Китай.

Говоря о прочих направлениях сотрудничества, можно отметить, что Россия увеличила экспорт бруса и досок до 11,2 млн кубических метров в текущем году. Зафиксирован почти десятипроцентный прирост. Лидером среди покупателей остается все тот же Китай, на который пришлась половина поставок.

Кроме того, сегодня в Приамурье открыли автомобильный мост между КНР и РФ. Это также будет способствовать росту товарооборота между нашими странами, повысив эффективность грузоперевозок автомобильным транспортом, считает эксперт.

Китай был и остается нашим стратегическим партнером, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, заключил Валерий Корнейчук.