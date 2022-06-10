Набиуллина не дала четких сигналов по дальнейшим движениям ключевой ставки

Глава Банка России на пресс-конференции не дала четких сигналов относительно дальнейших действий регулятора по ключевой ставке, отметив, что решения будут приниматься на основе анализа многих показателей.

В том числе Набиуллина подчеркнула, что снижение инфляции в последние недели не носит устойчивого характера.

«Мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен, это некоторые фрукты, овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами», казала глава ЦБ.

При этом она отметила: снижение цен произошло в том числе за счет того, что население сейчас расходует накопленные ранее запасы, которые заканчиваются.

Финансовые аналитики не исключают, что на запланированном на 22 июля 2022 г. заседании регулятор ставку не изменит, но к концу года она может быть ниже нынешних 9,5% годовых.

«Ставка ЦБ может как остаться на текущем уровне до конца года, так и снизиться до 7,5-8% к концу года. Это достаточно широкий прогнозный диапазон, и решения будут, по-видимому, определяться соотношением проинфляционных и дезинфляционных факторов», - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Можно предположить, что ЦБ вскоре возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки. Необходимо будет оценить дальнейшие инфляционные тенденции. Фактор “инфляции предложения” в среднесрочной перспективе может ограничить возможности ЦБ в снижении ставки, например, до примерно 9% (к концу года)», - говорил в интервью «Эксперту» Василий Карпунин «БКС Мир инвестиций».

Интересна динамика рубля. За 15 минут до начала пресс-конференции рубль начал резко падать: с 14.54 до 15.10 мск курс снизился с 56,3 до 57,3 руб. за доллар. Однако затем рубль вновь начал расти на словах Набиуллиной о том, что в мае снижение экономической активности приостановилось – в части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем ожидалось в апреле.

Таким образом, можно ожидать скорого выхода на Московскую бирже увеличенного объема валютной выручки экспортеров.