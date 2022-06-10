Набиуллина оценила перспективу конвертации валютных счетов в рублевые

Принудительной конвертации валютных счетов физлиц в рублевые в российских банках не будет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции. Также она подтвердила, что сейчас рассматривается возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц.

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«Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, речь идет о возможных законодательных изменениях, речь идет только о юридических лицах. Что касается конвертации, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — заявила Набиуллина.

Ранее Банк России предупредил, что несмотря на риски работы с валютой, кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов и пообещал принять надзорные меры в случае выявления нарушений. При этом регулятор отметил, что банки и дальше будут уменьшать объем валютных операций и вообще могут отказаться от предложения валютных продуктов.