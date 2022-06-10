В ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, сможет ли Россия платить по внешним долгам. По словам главы регулятора, у нашей страны имеются для этого все возможности, передаёт ТАСС.

«С точки зрения финансовых ресурсов, у нас есть все возможности и способности, желание платить тоже есть, и Минфином были продемонстрированы все варианты, – подчеркнула она. – Обычно, когда возникают проблемы по выплате суверенных долгов, – это проблемы с бюджетом. У нас таких проблем нет. Ещё раз – все ресурсы для выплаты долгов есть».

При этом Набиуллина пояснила, что проблема, с которой столкнулась Россия, связана с техническими трудностями выплатить суверенный долг в валюте, с ограничением международных банковских операций.

Председатель Банка России отметила, что эта ситуация не влияет на исполнение государством обязательств перед российскими гражданами и российскими резидентами, которые купили облигации федерального займа (ОФЗ).

Как ранее сообщал «Эксперт», Набиуллина не дала чётких сигналов относительно дальнейших действий регулятора по ключевой ставке, отметив, что решения будут приниматься на основе анализа многих показателей. В том числе она подчеркнула, что снижение инфляции в последние недели не носит устойчивого характера.

«Мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен, это некоторые фрукты, овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые ещё недавно дорожали двузначными темпами», – сказала глава ЦБ.

При этом она признала, что снижение цен произошло, в том числе за счёт того, что население сейчас расходует накопленные ранее запасы, которые заканчиваются.

