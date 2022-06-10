Новосибирский филиал «Балтики» введет новую линию розлива стоимостью в 400 млн рублей

Новосибирский филиал пивоваренной компании «Балтика», которой по-прежнему владеет приостановившая инвестиции в Россию датская Carlsberg Group, введет в этом году новую линию розлива.

Об этом сообщил гендиректор новосибирского завода Александр Вершинин, передает ТАСС. По его словам, эти планы осуществятся в соответствии с ранее намеченным графиком.

В начале года сообщалось, что «Балтика» запустит в Новосибирске новую линию розлива в алюминиевые банки мощностью 25 тыс. единиц в час. Проект должен помочь компании нарастить производственные мощности и обеспечить потребность, в том числе в безалкогольных напитках, в регионах Сибири, Урала, на Дальнем Востоке и в Казахстане, а также увеличить объем экспорта, в частности, в Китай. Инвестиции в проект оценивались в 400 млн рублей.

Средства были выделены на линию до заявлений Carlsberg об уходе с рынков РФ. Отмечается, что проект не заморожен, в данный момент идет наладка оборудования. Кроме того, с начала года объемы экспорта новосибирского филиала «Балтики» сохранились на прежнем уровне и не снижались, отметили в компании. Также сообщается, что «Балтика» сохранила 50 наименований продукции. Пиво Carlsberg заменили выпуском продукции других брендов.

Пивоваренные заводы «Балтики» находятся в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, а также Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Продукция компании в прошлом году была представлена в 79 странах по всему миру, в 34 из них «Балтика» являлась единственным российским экспортером пива.

В марте Carlsberg Group заявила о решении приостановить инвестиции и экспорт в Россию. Отмечалось, что заводы «Балтика», которыми владеет пивоваренная компания, при этом будут продолжать работу в обычном режиме. В апреле СМИ сообщали, что в приобретении российских активов Carlsberg Group заинтересованы производитель газированных напитков «Черноголовка» и турецко-бельгийская компания AB InBev Efes, которая управляет 11 заводами в РФ и производит, в частности, пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона».