Открыто грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем

По автомобильному мосту между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, строительство которого началось в 20216 году, открыто грузовое сообщение.

Как пишет ТАСС, через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» пошли первые грузовые автомобили — восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис», использующих сжиженный природный газ. С китайской стороны на территоррию РФ въехали грузовики с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.

Это первый автомобильный мост, связывающий Россию и КНР.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, введение объекта в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с КНР до 1 млн тонн грузов в год. «Мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития "Приамурская", поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, даст возможность соседним регионам более чем втрое сократить путь экспорта, импорта, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов», — приводит агентство слова министра.

Заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа отметил, что открытие моста говорит о готовности обеих стран к углублению всестороннего сотрудничества. «Китайская сторона готова совместно с российской стороной использовать возможности запуска мостового перехода, постоянно содействовать транспортной взаимосвязи, предоставлять более качественные логистические услуги для передвижения персонала, укрупнения торговой связи», — заявил Ху Чуньхуа.

На торжественной церемонии открытия движения присутствовал также вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Средняя стоимость проезда для одного автомобиля составит 8700 рублей, она станет ниже, когда мост себя окупит, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. «Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — цитирует главу региона «РИА Новости».

Мост построен по уникальной концессионной модели за счет внебюджетных источников. Для этого была создана российско-китайская концессионная компания, концедентами которой выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. Предполагается, что вложенные в строительство средства окупятся за 16 лет.

Длина моста составляет 1080 м, он построен полностью из российских материалов. Части объекта возводились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года, однако ввести мост в эксплуатацию помешал коронавирус. Общая протяженность мостового перехода — 20 км.

Отмечается, что мост между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ — второй мост на Дальнем Востоке, соединяющий Россию и Китай. Строительство первого, железнодорожного, завершилось 27 апреля этого года — он соединяет Нижнеленинское и Тунцзян (КНР).