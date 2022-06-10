Реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 21,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в мае вырос на 21,6%, а по итогам пяти месяцев текущего года — на 26,6%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в мае вырос на 19,8%, к евро — на 23,1%. Номинальный курс рубля к доллару вырос на 20,4%, к евро — на 25,1%. Средний номинальный курс доллара в мае составил 64,64 рубля, курс евро — 67,45 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%.

