Россия принимает стеклобой

Российская Федерация уже много лет и на постоянной основе импортировала из стран СНГ и Евросоюза стеклобой – битое бытовое и промышленное стекло, которое используется в качестве вторичного сырья для производства различных стеклянных изделий и стеклотары.

Однако в свете текущей экономической ситуации перед российской промышленностью в полный рост встала задача наладить хотя бы частичное импортозамещение в данной сфере. Впрочем, есть вероятность, что переход на собственное сырье в данной области споткнется об инфраструктурные проблемы.

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Бутылка рубль бережет

До последнего времени считалось, что в нашей стране слишком мало предприятий, готовящих битое стекло к переработке, поэтому закупить и привезти готовый стеклобой из-за границы дешевле, чем вводить новые перерабатывающие мощности у себя дома.

Однако санкции и курс на импортозамещение привели к тому, что отказ от импортного стеклобоя (по крайней мере – европейского) оказался на повестке дня. Этому поспособствовали логистические проблемы и стратегическая необходимость развития собственных мощностей в соответствующем секторе экономики.

На этой неделе Российский экологический оператор (РЭО) в пресс-релизе заявил, что переработчики вторсырья России готовы заместить импортируемый стеклобой из стран ЕС. При этом в РЭО подчеркнули, что доля российского сырья на рынке уже достигла показателей в 85%.

В пресс-службе оператора обратили внимание, что согласно их статистике, переработка отходов в 2021 году составила около 400 тысяч тонн. Таким образом, на долю импортного сырья пришлось около 15%, из них доля Евросоюза — 3%.

«В нынешних реалиях это очень небольшая цифра, означающая, что Россия не испытывает значительной потребности в импортном стеклобое и может заместить его при развитии сбора и мощностей по подготовке сырья», — отметил в пресс-релизе глава РЭО Денис Буцаев.

Те, кто жил в Советском Союзе, хорошо помнят, что практически на каждом предприятии, которое поставляло свою продукцию в стекле, использовалась оборотная тара. Ее использование было введено даже не из экологических, а из чисто экономических соображений. Все бутылки были стандартными и могли быть возвращены молочной, алкогольной или любой другой продукции). Впрочем, имелась и переработка. Система использования сырья в СССР действовала таким образом, что не требовала дополнительных поставок из вне, а стеклянные изделия служили максимально долго, так как по возможности перерабатываясь и не оказываясь беспричинно на свалках.

Граждане СССР после покупки и использования товара возвращали тару производителю, принося «стекляшки» на специальные пункты приема и получая за каждую штуку в среднем по 20 копеек. На деле стоимость бутылки входила в исходную цену товара, но зная о возврате средств, покупатели не стремились избавляться от стекла и выбрасывать тару вместе с бытовыми отходами. Копейка, как говорится, рубль бережет.

В современной России отсутствует единый стандарт бутылок. Большинство производителей использует уникальную тару, что ограничивает возможности для ее повторного использования. Ведь компаниям необходимо устанавливать отдельные точки сбора и налаживать доставку бутылок на завод, что при низких охватах возврата делает подобный бизнес попросту низкорентабельным (по данным РЭО, рентабельность не выше 5-8%).

Чтобы не ущемлять интересы компаний, стекло, которое полностью пригодно для вторичной переработки, можно было бы просто «разбить, очистить и переплавить». Однако и с этим возникают проблемы. Согласно усредненным расчетам Росстата, из около 6 млн тонн стекла в России только одна четверная часть данного сырья перерабатывается, а остальное попадает в мусор.

По мнению Стекольного союза предприятий России, основная причина такого положения дел — отсутствие достаточного количества мощностей по промышленной переработке и сортировке. Как итог — ничтожный процент пригодного для использования стеклобоя, который проще докупать. Из 15% используемого стеклобоя при производстве собственное сырье составляет только половину. Все прочее — импортируемый товар.

Согласно последней информации РЭО, за 2021 год Россия импортировала около 60 тысяч тонн стеклобоя. Главными странами поставщиками стали Белоруссия (67%) и Казахстан (10%). На совокупную долю стран ЕС пришлось порядка 19% всех поставок. Это процент не кажется большим, но заместить его не дает ряд отраслевых «болячек».

Например, как полагают в РЭО, влияние на ситуацию оказывает низкая ставка экологического сбора — 2564 рублей за тонну. Она была установлена еще в 2016 году и на текущий момент не соответствует затратам по сбору, транспортировке, обработке и утилизации упаковки из стекла, а значит нуждается в пересмотре, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Стекло не в цене

По мнению РЭО решить вопрос с поставками стеклобоя (или хотя бы отказаться от импорта из стран ЕС) можно путем внесения изменения в механизм расширенной ответственности производителей (РОП), которые «позволят быстро создать более привлекательные условия для бизнеса по утилизации отходов», а также довести средства экосбора непосредственно до утилизаторов.

В свою очередь генеральный директор «БС Энерго» Михаил Замарин считает, что такой подход смещает фокус внимания с реальной проблемы — отсутствия достаточного количества сортировочных и перерабатывающих мощностей в стране. Именно это и привело к тому, что стекло стало проще закупать, чем перерабатывать.

«Пытаться под себя подмять весь этот рынок, наверное, хорошо и правильно. Но я боюсь, что заработать на нем большие деньги не получится из-за дорогой инфраструктуры. Один из справедливых сценариев, который может здесь сработать — введение РОП, где часть расходов будет переложена на производителя тары, в данном случае — стекла. Включив их в эту систему замкнутого цикла как самостоятельных игроков, у нас есть возможность компенсировать расходы и перенаправить денежные и финансовые потоки на развитие инфраструктуры: на улучшение и модернизацию оборудования по сортировке и переработке», — заявил Михаил Замарин «Эксперту».

При этом для того, чтобы начать получать большие объемы стекла для переработки, нужно также сосредоточиться на увеличении объема его сортировки. «Сейчас у нас, например, даже импортозамещение оборудования в основном требует именно отрасль сортировки. И увеличив объем сортировки, мы увеличим и улучшим объем переработки. По моему мнению, стекло — это хорошая фракция. Однако, рынок диктует условия. Стоимость стекла довольно низкая, даже несопоставимая с тем же пластиком и ПЭТ», — добавил он.

«Можно долго рассуждать, откуда закупать, но у нас в рамках нацпроекта “Экология” есть большой пласт инфраструктурных проблем национального масштаба. Они требуют тщательной проработки, поэтому в данном случае я говорю о смещении акцента. То, что озвучили одну из повесток, хорошо. Но РЭО приводит такие цифры, потому что им нужно отчитываться, показать позитивный вектор хода мусорной реформы. На самом деле здесь не стоит отвлекаться от основной проблемы», — резюмировал Михаил Замарин.

Таким образом, Россия, действительно, вполне может отказаться от импорта стеклобоя из стран ЕС. И не только в связи с озвученными РЭО целями, но и из-за усложнения политических и экономических отношений с Европой. Однако если параллельно не будут решены проблемы с мощностями, главным образом — с сортировочными, а также не будет проведена разъяснительная работа с населением, то есть вероятность, что недорогой импорт теперь уже из СНГ снова победит экологическую целесообразность. А стекло, как, впрочем, и остальной теоретически пригодный к переработке мусор, продолжит скапливаться на полигонах.

