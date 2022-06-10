Российские ракеты уничтожили авиатехнику ВСУ на военном аэродроме Днепр

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими ракетами авиатехники Украины на военном аэродроме Днепр.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Также он рассказал о ликвидации пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового (ДНР) и Лоскутовки (ЛНР). «Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой народной республики», — сообщил официальный представитель Минобороны.

Кроме того, сообщается об уничтожении цехов завода для ремонта украинской военной техники в районе Харькова. «В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ», — рассказал Конашенков.

По его словам, в результате ударов авиации РФ уничтожено свыше 150 украинских военных. Поражены шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град». Сбиты два украинских самолета — Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» в Харьковской области и в ЛНР, а также три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в ДНР.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — отметил Конашенков. В результате ударов артиллерии уничтожены более 350 украинских военнослужащих, уточнил он.

По данным Минобороны РФ, на данный момент с начала проведения спецоперации в общей сложности уничтожены 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.