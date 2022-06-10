«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер с роботом-манипулятором для создания деталей из титана

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» разработал вакуумный электронно-лучевой 3D-принтер со всеракурсным роботом-манипулятором. В качестве материала установка использует специальную проволоку из жаропрочных сталей, титана и алюминиевых сплавов.

Как сообщается на сайте «Ростеха», оборудование позволяет производить сверхпрочные детали для авиационной и космической индустрии.

«Главная особенность принтера — всеракурсный робот-манипулятор. Он позволяет создавать изделия сложной конструкции и различных форм в условиях вакуума. Это идеальная среда для получения сплавов, обладающих повышенной прочностью», — указывается в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что изготовленные в вакууме изделия обладают повышенными характеристиками — в частности, предел прочности нержавеющей стали возрастает до 16%. Помимо этого, технология печати методом электронно-лучевой плавки позволяет выпускать изделия практически любой сложности, в том числе микродетали размером 0,2 мм.

«Новый принтер предназначен для научных исследований, а также тестирования новых технологических решений для авиационной и космической индустрии», — рассказал заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров. По его словам, изготовить первый опытный образец вакуумного 3D-принтера планируется уже в 2022 году.

Как уточняет госкорпорация, проект реализует НИТИ «Прогресс» под управлением входящей в «Ростех» компании «РТ-Капитал» совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ).

Ранее «Эксперт» писал о том, что Центр аддитивных технологий «Ростеха» и Московский центр лазерных технологий при МГТУ им. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание оборудования для промышленной 3D-печати. Проект рассчитан прежде всегона авиастроительную отрасль.