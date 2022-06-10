Ставка и прогноз по рублю: сильные непродолжительные колебания

Пятницу рубль вновь начал с уверенного роста. За первые полчаса торгов он окреп к доллару более чем на процент. Доллар стоит около 58,5 рубля.

Трейдеры быстро переварили вчерашнюю отмену обязательной продажи 50% валютной выручки. Все знают, что экспортеры и в прошлом году продавали намного больше 50% полученных в валюте доходов, поэтому мера стала лишь поводом для фиксации прибыли, заработанной на росте курса рубля в последние дни.

Сегодня все ждут решения Банка России по ключевой ставке и последующей пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Наиболее важными будут оценка перспектив российской экономики регулятором и то, какую денежно-кредитную политику он будет проводить в дальнейшем.

Эти новости могут вызвать относительно сильные, но непродолжительные колебания курса рубля. Но расклад сил на валютном рынке они не изменят.

«В условиях контроля за движением капитала роль ключевой ставки на курс рубля снижается. Сегодня на валютном рынке отсутствуют два главных покупателя: нерезиденты и ЦБ в рамках реализации бюджетного правила. Помимо этого, деградирует импорт. Снижение ключевой ставки неспособно нивелировать отсутствие спроса на валюту. Реакция рубля скорее всего будет сдержанной», - высказал «Эксперту» свое мнение инвестиционный стратег «АЛОР БРОКЕР» Павел Веревкин.

С ним согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Мы не ожидаем, что снижение ключевой ставки сейчас способно серьезно ослабить курс рубля. Трансграничные потоки капитала практически блокированы из-за жестких ограничений как внутри России, так и за рубежом; курс рубля сегодня в значительно большей степени зависит от состояния торгового баланса. Снижение ключевой ставки в перспективе все же может сказаться на курсе, но косвенно – повышение доступности кредита приведет к оживлению спроса, в том числе и на импорт, что может ускорить ожидаемый разворот курса рубля, но это скажется в перспективе нескольких месяцев».

Не стоит забывать, что сегодня пятница, причем не просто пятница, а последний день торгов перед трехдневными выходными. Так что под вечер можно ждать роста спроса на валюту со стороны тех инвесторов, которые ее покупкой захотят несколько обезопасить свои вложения в рублевые акции и облигации.

Но если не произойдет ничего негативного, то на следующей неделе рубль продолжит курс на увеличении продажи валюты экспортерами, которые начнут аккумулировать рубли для предстоящих расчетов с бюджетом по налогам. Возможно даже, что курс уйдет ниже 55 руб за доллар.



