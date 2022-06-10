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У «Газпрома» есть время до 18 июля

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 июня 2022, 12:16

Начав день с роста, торги российскими акциями пройдут без принципиальных изменений, но динамика и перспективы некоторых бумаг весьма примечательны

ПАО «Газпром»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Торги на фондовом рынке открылись слабым ростом большинства высоколиквидных акций. Однако Индекс Мосбиржи после первого часа торгов снижается на 0,2% из-за падения на 4,3% «тяжелых» акций «Норильского Никеля». Вчера был последний день, когда еще можно было купить акции ГМК, чтобы попасть в реестр акционеров, дающий право на получение дивидендов. Сегодня бумага «очистилась» от дивидендов и вполне ожидаемо упала в цене. Причем, снижение оказалось чуть меньшим, чем размер выплат, и это «Норникелю» можно записать в актив.

Намного хуже рынка выглядят бумаги черных металлургов – это сейчас самый слабый сектор. Время для их покупок еще не пришло, с большой вероятностью акции этих компаний будут еще дешевле.

На 0,5% вырос «Газпром». Это наиболее интересное вложение как со спекулятивной, так и со среднесрочной целью. До 18 июля, когда бумага последний день будет торговаться с дивидендами, ее котировки могут вырасти более чем на 10%.

В целом же на рынке остро ощущается нехватка денег, необходимых для роста котировок акций. Но представители некоторых брокеров ждут улучшения ситуации с ликвидностью. В ближайшее время на рынок акций может начать переток средств с облигационного рынка. Цены облигаций сильно выросли за последние месяцы на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ – только с начала июня Индекс Мосбиржи гособлигаций прибавил 3,3%. Если сегодня регулятор даст намек на то, что в дальнейшем он будет ослаблять денежно-кредитную политику более медленными темпами, по облигациям может начаться фиксация прибыли, часть которой будет направлена на покупку акций.

С середины лета рынок акций получит поддержку от реинвестирования дивидендов.

«По нашим расчетам на рынок в июле–августе в рамках реинвестирования может вернуться около 121–161 млрд руб. или 9,7–13% от совокупной дивидендной массы. Для сравнения: среднедневной оборот по индексу МосБиржи за последний месяц составил 29,2 млрд руб. То есть, объем средств соответствует 4,1–5,5 дням торговых оборотов», - отмечает Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

Но пока этих денег нет, Индекс Мосбиржи обречен оставаться в боковике.

Что же касается сегодняшнего дня, то под вечер, в канун трехдневных выходных, можно ждать умеренного сокращения «длинных» позиций. Неделю Индекс Мосбиржи закроет недалеко от отметки 2300 пунктов.