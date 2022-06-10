У «Газпрома» есть время до 18 июля

Торги на фондовом рынке открылись слабым ростом большинства высоколиквидных акций. Однако Индекс Мосбиржи после первого часа торгов снижается на 0,2% из-за падения на 4,3% «тяжелых» акций «Норильского Никеля». Вчера был последний день, когда еще можно было купить акции ГМК, чтобы попасть в реестр акционеров, дающий право на получение дивидендов. Сегодня бумага «очистилась» от дивидендов и вполне ожидаемо упала в цене. Причем, снижение оказалось чуть меньшим, чем размер выплат, и это «Норникелю» можно записать в актив.

Намного хуже рынка выглядят бумаги черных металлургов – это сейчас самый слабый сектор. Время для их покупок еще не пришло, с большой вероятностью акции этих компаний будут еще дешевле.

На 0,5% вырос «Газпром». Это наиболее интересное вложение как со спекулятивной, так и со среднесрочной целью. До 18 июля, когда бумага последний день будет торговаться с дивидендами, ее котировки могут вырасти более чем на 10%.

В целом же на рынке остро ощущается нехватка денег, необходимых для роста котировок акций. Но представители некоторых брокеров ждут улучшения ситуации с ликвидностью. В ближайшее время на рынок акций может начать переток средств с облигационного рынка. Цены облигаций сильно выросли за последние месяцы на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ – только с начала июня Индекс Мосбиржи гособлигаций прибавил 3,3%. Если сегодня регулятор даст намек на то, что в дальнейшем он будет ослаблять денежно-кредитную политику более медленными темпами, по облигациям может начаться фиксация прибыли, часть которой будет направлена на покупку акций.

С середины лета рынок акций получит поддержку от реинвестирования дивидендов.

«По нашим расчетам на рынок в июле–августе в рамках реинвестирования может вернуться около 121–161 млрд руб. или 9,7–13% от совокупной дивидендной массы. Для сравнения: среднедневной оборот по индексу МосБиржи за последний месяц составил 29,2 млрд руб. То есть, объем средств соответствует 4,1–5,5 дням торговых оборотов», - отмечает Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

Но пока этих денег нет, Индекс Мосбиржи обречен оставаться в боковике.

Что же касается сегодняшнего дня, то под вечер, в канун трехдневных выходных, можно ждать умеренного сокращения «длинных» позиций. Неделю Индекс Мосбиржи закроет недалеко от отметки 2300 пунктов.