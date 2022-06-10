Советник главы Крыма рассказал о новом статусе республики

С освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей Крым приобрел новый статус.

Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, передает «РИА Новости».

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», — цитирует агентство Крючкова.

По его словам, нынешняя ситуация позволяет говорить о том, что Крым «впервые обрел статус транзитной территории».

Отмечается, что ранее между Крымом и Запорожской областью открылось грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Киевом восемь лет назад. Кроме того, между республикой и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение.

Следующим этапом Крым планирует возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Херсонской областью.

В РЖД отметили, что перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Оба региона заявили о намерении войти в состав РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что для решения вопроса о возможном присоединении региона к России будет проведён референдум. «Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы», — подчеркнул он. Чиновник при этом он напомнил, что область осталась без законодательной власти, её будет временно заменять общественный совет.