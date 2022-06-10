Суд в Красноярске арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь задержан и арестован на один месяц и 17 дней.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Красноярска, Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

«Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком по 24 июля 2022 года», — отмечается в сообщении.

Согласно предварительным данным, арест связан с делом о хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Ранее стало известно, что 8 июня сотрудники правоохранительных органов задержали экс-чиновника в аэропорту Внуково

Олег Митволь является председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, выигравшего в 2019 году конкурс на корректировку проектно-сметной документации первой линии красноярского метро. С 2004 по 2009 год Митволь работал заместителем руководителя Росприроднадзора, с июля 2009 по октябрь 2010 года был экс-префектом Северного административного округа Москвы.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в 1995 году, однако неоднократно приостанавливались из-за сложностей с финансированием. В итоге в 2013-м проект был законсервирован. В 2019 году регион получил из федерального бюджета 950 млн рублей на корректировку проектной документации по строительству метро по федеральному проекту «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). Согласно краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы», строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км должно завершиться в 2026 году.

