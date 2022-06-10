Томское предприятие удвоило выпуск проводов для электротехнической отрасли

Входящее в холдинг «Кабельный альянс» АО «Сибкабель» (Томск) увеличило выпуск проводов для электротехнической отрасли до 580 тонн в месяц благодаря двум новым грузоподъемным механизмам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, один из грузоподъемников установлен в цехе по производству проводов с эмалевой и стекловолокнистой изоляцией; он переносит контейнеры с катушками в печи отжига медной и алюминиевой проволоки.

Вторая машина задействована в цехе деревянной тары, она перемещает тяжелые пиломатериалы — раньше эту задачу выполняла дополнительная спецтехника. С появлением новой установки производство барабанов для кабеля выросло в два раза, отмечает пресс-служба «Сибкабеля».

Уточняется, что стоимость новых грузоподъемных машин составила более 6 млн рублей. «Оборудование приобрели по программе модернизации, действующей на предприятии с 2020 года», — пояснили в пресс-службе предприятия.

«Сибкабель» выпускает более 45 тыс. маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Компания специализируется на производстве общепромышленных кабелей, а также специализированной продукции, в частности, для нефтегазовых, горнорудных и транспортных предприятий. По состоянию на 1 апреля 2022 года 70,75% уставного капитала принадлежат ОАО «УГМК», еще 24,13% владеет кипрская Reddleport Holdings Ltd.

АО «Сибкабель» входит в холдинг «Кабельный альянс» наряду с АО «НИКИ» (Томск), АО «Электрокабель Кольчугинский завод» (Владимирская область), а также АО «Уралкабель» (Екатеринбург).

