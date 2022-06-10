ЦБ предупредил россиян о рисках с валютными вкладами

Несколько российских банков сообщили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. Банк России предупредил, что несмотря на риски работы с валютой, кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов и пообещал принять надзорные меры в случае выявления нарушений. При этом регулятор отметил, что банки и дальше будут уменьшать объем валютных операций и вообще могут отказаться от предложения валютных продуктов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо», — говорится в сообщении регулятора.
В Центробанке пояснили, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Соответственно, банки не вправе устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
«После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов», — предупредили в ЦБ.