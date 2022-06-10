ЦБ предупредил россиян о рисках с валютными вкладами

Несколько российских банков сообщили о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. Банк России предупредил, что несмотря на риски работы с валютой, кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов и пообещал принять надзорные меры в случае выявления нарушений. При этом регулятор отметил, что банки и дальше будут уменьшать объем валютных операций и вообще могут отказаться от предложения валютных продуктов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

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«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке пояснили, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Соответственно, банки не вправе устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.

«После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов», — предупредили в ЦБ.

