Центробанк выпустил на арену рублевых «быков»

С самого открытия валютных торгов рубль начал укрепляться. Причем, рост усилился после объявления решение Банка России снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов – до 9,5% годовых.

Статья по теме: Набиуллина не дала четких сигналов по дальнейшим движениям ключевой ставки

Рынок склонялся к мысли, что регулятор снизит ставку до 10% годовых, оставив себе задел на будущее, но и более агрессивные действия ЦБ не стали особым сюрпризом. Трейдеры трактовали этот шаг как уверенность регулятора в стабильности финансовой системы.

Перед началом пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной спекулянты очень агрессивно попытались развернуть рубль. За пару десятков минут курс российской валюты снизился на рубль. Но Набиуллина сегодня была мягка и говорила очень обтекаемо. Из ее речи сложилось впечатление, что регулятор если и снизит ключевую ставку в июле, то незначительно.

Окончательно «медведей» прибило высказывание о том, что объем экспорта упал значительно меньше прогнозов регулятора, а зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что в денежном выражении экспорт даже вырос.

Это свидетельствует о том, что приток валюты на Московскую биржу на следующей неделе может лишь усилиться. Поэтому даже под занавес торгов спекулянты не стали агрессивно фиксировать сегодняшнюю более чем 4-процентную прибыль, понимая, что уже в понедельник на торги может выйти отложенная валютная выручка.

При этом глава Банка России заявила, что регулятор не намерен искусственно формировать курс российской валюты. И это также хороший корм для рублевых «быков».

Правда, Набиуллина отметила подготовку нового бюджетного правила.

«Что касается бюджетного правила, да, мы некоторые общие обсуждения ведем с Минфином по поводу его необходимости, но по конкретной конструкции еще рано говорить», — цитирует «Прайм» главу ЦБ.

Именно бюджетное правило, в рамках которого так называемые «нефтяные сверхдоходы» изымались из российской экономики, являлось главной преградой для укрепления рубля в предыдущие годы.

Техническая картина говорит в пользу дальнейшего ослабления пары доллар-рубль. После того, как в среду пара ушла ниже зоны поддержки 60-61 руб. за доллар, отметка 60 не очень активно и безрезультатно тестировалась уже снизу вверх. Но сегодня торги закрылись по котировке 56,8 руб. за доллар. Таким образом, отметка 60 стала очень мощной, сдерживающей девальвацию рубля, преградой. За прошедшую неделю рубль укрепился к доллару на 4,3%.

Сильная техническая поддержка по паре расположена в районе 47-48 руб. за доллар, но перед этим нужно пройти психологически важный барьер 55 руб. Не исключено, что это мы увидим уже на следующей неделе.

