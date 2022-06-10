В Латвии заявили о резком росте цен на газ

Уже в самое ближайшее время домохозяйства Латвии столкнуться с заметным ростом цен на газ.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на национальная латвийскую газовую компанию Latvijas Gāze, для домохозяйств, потребляющих в год до 250 кубов «голубого топлива», тариф с 1 июля вырастет на 65,6%, а для семей с годовыми потребностями от 250 до 500 кубов – на 74,7%.

При этом максимальный рост стоимости газа ждёт домохозяйства, которые потребляют в год от 500 до 25 тыс. куб. Для них топливо подорожает сразу на 90%.

Напомним, народнохозяйственная комиссия сейма Латвии 6 апреля текущего года одобрила предложение о внесении в закон об энергетике запрета на поставки природного газа из РФ в Латвию.

После чего в Latvijas Gāze заявил, что это решение вызовет энергетический кризис в стране и повлечёт повышение цен на «голубое топливо» для потребителей.

Как ранее писал «Эксперт», беспрецедентный спрос в Европе на сжиженный газ поднимает цены на топливо всё выше и выше.

