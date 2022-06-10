В мае снизилось количество наличных денег в обращении

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 1 июня составил 14,078 трлн рублей. Из них наличность на руках россиян составила 13,97 трлн рублей. За месяц оба показателя заметно снизились, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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Так, на 1 мая денежная база в узком определении была равна 14 454,8 млрд рублей, из них 14 347,6 млрд рублей — наличные деньги в обращении (вне Банка России), 107,3 млрд рублей — обязательные резервы кредитных организаций в ЦБ.

На 1 июня денежная база в узком определении составила 14 077,6 млрд рублей, в том числе наличность — 13 970,6 млрд рублей, банковские резервы — 107 млрд рублей.

Согласно данным, представленным на сайте ЦБ, денежная база в узком определении достигла рекордных значений к 1 марта (16,33 трлн рублей, 15,85 трлн рублей наличных), с тех пор она постепенно снижается и уже практически достигла уровня начала года (14,55 трлн рублей и 14,07 трлн рублей соответственно).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

