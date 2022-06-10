В Великобритании заявили о пропаже поставляемого на Украину оружия

Часть вооружения, которые страны Запада поставляют на Украину, просто исчезает. Как предположили эксперты британского телеканала Sky News, оружие, предположительно, исчезает из-за хаоса в стране.

Так, по словам, старшего научного сотрудника Стокгольмского института исследования проблем мира Саймона Веземана, американская и европейская продукция военного назначения может не просто пропасть, но даже оказаться на чёрном рынке, передаёт РИА Новости.

«Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью, – отметил он. – Существует риск того, что груз исчезнет из-за царящего хаоса».

По словам специалиста, сейчас мало что можно предпринять в связи с этой проблемой, но в будущем необходимо будет разработать программу по изъятию амуниции у гражданского населения.

В свою очередь представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес отметил, что с одной стороны, предоставление вооружения Украине понятно. С другой же – не беспроблемно.

«Вам вроде кажется, что вы передаёте вооружение людям, которых знаете и любите, а по прошествии времени выясняется, что оно попадает совсем не в те руки», – резюмировал Байес.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ещё в апреле Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, поставляя оружие на Украину, страны Запада пытаются ещё больше поднять ставки и обострить ситуацию.

В частности, он отметил, что американские сенаторы открыто говорят о том, что их задача – помешать России твердо встать на ноги. Задача же России в том, чтобы в мире уважали её интересы, чтобы наш голос был услышан.

